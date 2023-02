Conflitto Russia-Ucraina: Iran ha inviato droni in Russia

“Nelle ultime due settimane la Russia ha probabilmente subito il più alto numero di vittime dalla prima settimana di invasione dell’Ucraina”. A dirlo è il ministero della Difesa britannico. Secondo i dati forniti dallo Stato Maggiore ucraino, la media degli ultimi sette giorni è stata di 824 vittime al giorno, oltre quattro volte il tasso riportato nel periodo giugno-luglio 2022.

Dall’inizio dell’invasione, il 24 febbraio 2022, sono morti in Ucraina circa 137.780 soldati russi. Anche Kiev, sottolinea il ministero, continua a soffrire di “un alto tasso di logoramento”. Il Guardian: l’Iran ha inviato droni in Russia. Polemica per le parole di Berlusconi su Zelensky: “Bastava che cessasse di attaccare le due repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe accaduto”.

Nella notte le forze armate russe hanno lanciato tre attacchi missilistici con S-300 su Kharkiv, secondo quanto riferito dal governatore della regione Oleg Sinegubov su Telegram. I mercenari del gruppo Wagner hanno dichiarato di aver preso il controllo del villaggio di Krasna Hora vicino a Bakhmut, nell’autoproclamata Repubblica popolare del Donetsk, nell’Ucraina orientale.

Sergey Vershinin, vice ministro degli Esteri russo, ha detto che la Russia è pronta a tenere colloqui con l’Ucraina basati sulla realtà esistente e senza precondizioni. “Nella sua retorica periodica su pace e negoziati il Cremlino afferma che non lascerà i territori ucraini e non sarà responsabile di crimini… È un’altra prova che i negoziati sono fuori discussione”, ha ribadito su Twitter il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak, ricordando che l’obiettivo è “la vittoria dell’Ucraina, altrimenti la guerra in Europa non finirà, e la Russia dominerà criminalmente il mondo”.