Terremoto: quasi 20mila morti tra Turchia e Siria

Sette italiani risultano dispersi.

Il bilancio dei morti supera i 20mila ufficiali dei terremoti che hanno colpito il sud della Turchia e il nord della Siria. In Turchia il bilancio è salito a 16.170 morti e 64 mila feriti. Lo ha comunicato il presidente, Recep Tayyip Erdogan, che ha promesso: “Nessuno rimarrà senza casa”.

E si continua a scavare nella speranza di trovare persone ancora vive: nel distretto di Akevler in Turchia, una madre e suo figlio sono estratti vivi dopo 70 ore passate sotto le macerie. Intanto, sempre in Turchia, è stato ripristinato l’accesso a Twitter bloccato ieri dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan dopo le critiche sulla lentezza nel raggiungere alcune delle aree colpite dal sisma. In Siria il primo convoglio di aiuti umanitari è arrivato nelle aree controllate dai ribelli.

Le autorità algerine hanno annunciato la morte di due cittadini in Turchia in seguito al terremoto che ha colpito il sud del Paese lunedì scorso. Lo afferma una nota del ministero degli Esteri algerino, precisando che si tratta di una donna e di sua figlia, i cui corpi sono stati recuperati oggi pomeriggio nella città di Iskenderun, nella provincia di Hatay, nel sud della Turchia. La stessa fonte ha sottolineato che i corpi delle due vittime saranno trasferiti a Istanbul per poi essere rimpatriati.

“In viaggio verso la Siria, dove l’Oms sostiene l’assistenza sanitaria essenziale nelle aree colpite dal recente terremoto, sulla base del nostro lavoro di lunga data in tutto il paese”. E’ quanto annuncia su twitter il capo dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.