Sanremo 2023: Amadeus apre la 73° edizione della kermesse

Amadeus torna per il quarto anno consecutivo, al suo fianco Gianni Morandi che ha cantato l’Inno di Mameli. In sala il Capo dello Stato: è la prima volta di un presidente all’Ariston. In apertura un minuto di silenzio per le vittime del sisma in Turchia. Co-conduttrice della serata Chiara Ferragni. I primi quattordici artisti in gara si esibiscono. Sul palco anche Elena Sofia Ricci. Mahmood e Blanco cantano Brividi, brano vincitore della scorsa edizione.

È iniziata la 73° edizione del Festival di Sanremo, al timone Amadeus, affiancato da Gianni Morandi e Chiara Ferragni. La serata ha celebrato i 75 anni della Costituzione con il Presidente Sergio Mattarella, presente in teatro e accompagnato dalla figlia Laura.

Roberto Benigni ha letto l’articolo 21 della Costituzione: “Non è solo da leggere ma anche da amare”. Gianni Morandi ha cantato l’Inno di Mameli. I primi quattordici artisti in gara stanno presentando al pubblico i loro brani. Mahmood e Blanco sono tornati all’Ariston per esibirsi sulle note di Brividi, canzone vincitrice dell’edizione 2022. Attesa per i Pooh, protagonisti di una reunion, e per Elena Sofia Ricci. Il rapper Salmo in collegamento dalla Costa Smeralda. Al termine della serata la prima classifica parziale.