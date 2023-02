Blanco a Sanremo, una devastazione da 2.2 milioni di followers

Cosa pensano i followers di Blanco della furia devastatrice del loro idolo sul palco del Festival di Sanremo?

Vorrei chiedere una cosa ai 2.2 milioni di followers del signor Blanco su Instagram. Potrei chiamarlo semplicemente Blanco, come fanno appunto i suoi 2.2 milioni di followers, ma preferisco mettere una certa distanza di sicurezza, anche formale, con questo signore. Dato che scriverò cose che potrebbero non andargli a genio, hai visto mai che mi viene a cercare e sfoga un’altra volta in modo leggermente scomposto la sua contrarietà.

Detto questo, torniamo ai suoi 2.2 milioni di followers e vediamo insieme cosa è successo. Durante la sua esibizione a Sanremo, Blanco non si sentiva in cuffia, “e quindi”, dopo aver strattonato e interagito concitatamente con i componenti della sua band, ha devastato il palco, calpestando e lanciando con vigorosi calcioni e pedate i meravigliosi fiori che lo abbellivano.

Qualche domandina. Ci sta? Tutto apposto o concordate che sia un gesto da brividi (di raccapriccio, intendo) ? Approvate l’aggressività e la primitività del gesto oppure, guardando la postura catturata dalla foto qui sopra, è venuto anche a voi il sospetto che il famoso anello mancante del dibattito evoluzionistica debba essere qualcosa di molto simile? O va tutto bene, purché se ne parli?

Mi piacerebbe molto sapere se quanto è accaduto vi disorienta e vi delude, o vi sembra una gran figata. Se pensate che di fronte ad un malfunzionamento tecnico, la risposta giusta sia sfogare la delusione con la devastazione. Se vi siete fatti una gran risata di fronte alla TV oppure avete avuto un tuffo al cuore, e non di piacere.

Non so quante risposte verranno da parte di questi 2.2 milioni di followers. Ma sarebbe già una risposta vedere che da oggi, il numero di followers di Blanco comincia sensibilmente a scendere e non, come pensa l’ottimo ma poco ottimista Gianni Morandi, che si parlerà soprattutto di questo.

Signor Blanco,

Se i followers sono una delle sue ragioni di vita, gliene auguro ancora tanti ma tanti di più. Se invece a seguito del suo sorprendente gesto, il numero di followers cominciasse a diminuire, spiaze… ma si ricordi che ha fatto tutto da solo.

Se invece ha ragione Morandi, e quindi i suoi 2.2 milioni di followers diventeranno a breve 3 o 4 milioni, si chieda che modello lei rappresenti per una moltitudine di giovani orfani di valori e di buon gusto.

Un’ultima domanda, questa agli organizzatori di Sanremo: ma far riparare a Blanco l’allestimento floreale vandalizzato, no?