Qatargate: niente immunità per Tarabella e Cozzolino

Il voto arriva dopo che martedì la commissione giuridica del Parlamento (JURI) ha raccomandato all’unanimità di sospendere l’immunità di entrambi i deputati, a seguito di una richiesta formale al Parlamento europeo da parte delle autorità belghe il 2 gennaio.

Sia Tarabella che Cozzolino avevano precedentemente indicato di essere disposti a revocare la loro immunità. Si presume che ciascuno di essi abbia accettato tangenti e altri favori dai governi del Qatar e del Marocco in cambio del sostegno alle politiche filo-qatariane e filo-marocchine.

Prima del voto, Tarabella ha detto ai giornalisti di essere “sereno”. Si dice anche che abbia votato a favore della revoca della propria immunità.

All’uscita dalla sessione plenaria, Tarabella ha detto a Le Soir di essere “contento” che la sua immunità sia stata revocata: “Questo mi permetterà di esprimermi davanti agli inquirenti”.

In un successivo comunicato, la relatrice parlamentare e copresidente del Gruppo di sinistra Manon Aubry si è detta “soddisfatta” che la procedura di revoca dell’immunità dei deputati “sia stata gestita a tempo di record”, ma ha espresso sgomento per il fatto che numerosi altri parlamentari le riforme volte a combattere la corruzione non sono ancora state attuate.

“Va notato che il Parlamento si rifiuta di adottare le riforme delle istituzioni europee necessarie per combattere le pratiche di ingerenza e corruzione”, ha affermato Aubry. “Punti essenziali come l’accelerazione della costituzione di un organismo etico indipendente, la creazione di una Commissione speciale per proporre riforme etiche, l’obbligo di rendere pubblica la provenienza delle proposte suggerite dalle lobby o la creazione di un posto di vicepresidente in responsabili della lotta alla corruzione sono tutti ‘scomparsi'”.

Ha aggiunto: “Mentre il Parlamento attraversa il peggior scandalo di corruzione della sua storia, alcuni cercano deliberatamente di mettere la polvere sotto il tappeto. È giunto il momento, tuttavia, di fare una grande pulizia delle istituzioni europee malate [che mostrano] un cultura sistemica dell’opacità e dell’irresponsabilità. Ne va della credibilità stessa della democrazia europea”.