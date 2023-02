Guerra Ucraina, Kiev: Mosca prepara maxi escalation

La Russia si sta preparando per una “massima escalation” della guerra, che probabilmente avverra’ “nelle prossime due a tre settimane” con una offensiva simultanea su tre fronti: al nord, al sud e a est dell’Ucraina. Un attacco da far coincidere con il 24 febbraio, ovvero a un anno esatto dall’inizio delle ostilità.

Lo ha detto Oleksy Danilov, segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell’Ucraina. Gli Usa stanno preparando più di 2 miliardi di dollari di aiuti militari per l’Ucraina che dovrebbero includere per la prima volta razzi a lungo raggio, riportano i media.

Il Cremlino: così si aggrava l’escalation. Kiev denuncia: “I russi stanno radendo al suolo Bakhmut, è una rovina totale, stanno uccidendo chiunque riescano a trovare”. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu si è detto disponibile a mediare tra la Russia e l’Ucraina se entrambe le parti, e gli Usa, glielo domandassero.

Il presidente polacco Andrzej Duda ha confermato oggi che Joe Biden potrebbe recarsi in Europa centrale nelle prossime settimane, precisando di non sapere però quali saranno i Paesi coinvolti nel suo tour. “Il presidente probabilmente verrà nella nostra parte d’Europa a febbraio – ha detto Duda in una conferenza stampa a Riga, in Estonia – La nostra parte d’Europa significa Europa centrale…questa è un’area che va dalla Romania all’Estonia. E’ molto difficile per noi dire in dettaglio dove il presidente sarà, non abbiamo queste informazioni”.