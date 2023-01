Proger torna in tv: on air il nuovo spot “Progettiamo il Futuro”

Proger torna in tv: on air il nuovo spot “Progettiamo il Futuro”. Proger, società leader a livello internazionale di ingegneria multidisciplinare, torna in tv con lo spot “Progettiamo il futuro”, on air su La7 e diffuso sui canali digitali dell’azienda: https://www.youtube.com/watch?v=x-ZoVqNtDLE

La nuova campagna pubblicitaria racconta l’ingegneria attraverso la bellezza e la creatività; protagonista è l’attore e doppiatore italiano Luca Ward, che nella splendida cornice rinascimentale di Palazzo Farnese, interpreta un brillante ingegnere capace di accendere, sulle note della Bohème di Puccini, l’interesse e la creatività di una bambina, simbolo delle nuove generazioni chiamate a “Progettare il Futuro”.

Lo spot è stato prodotto da Proger Smart Communication (PSC) – agenzia di comunicazione dell’azienda – con la direzione creativa di Anna Cerofolini, creative director di PSC (già direttore creativo di DagoInTheSky e di Havas Milan per Tim), la regia di Ambrogio Crespi, gli effetti digitali di Frame by Frame e la pianificazione di CairoRCS Media,

Il concetto creativo si sviluppa attorno alla citazione di Pablo Picasso “Tutto quello che puoi immaginare è reale”. Nello storytelling, l’ingegneria viene infatti rappresentata attraverso l’arte e l’immaginazione, con un chiaro rimando al numero cinque. Cinque come gli ordini d’architettura nel trattato di Jacopo Barozzi da Vignola, La Regola delli cinque ordini d’architettura, cinque come i lati dell’edificio a pianta pentagonale da lui ideato, cinque come i core values dell’azienda e i pilastri che ne compongono il logo.

“Proger è una società di ingegneria multidisciplinare che ha saputo rinnovarsi, crescere e ampliare gli orizzonti rimanendo fedele ai propri valori”, commenta l’AD Marco Lombardi. “Tradizione, sostenibilità, internazionalità, eccellenza e flessibilità sono i nostri cinque valori fondanti, i cinque pilastri che abbiamo deciso di comunicare attraverso uno spot che celebra l’italianità, la creatività e l’ingegno”.

Credits

Produzione: PSC Proger Smart Communication

Direttore Creativo: Anna Cerofolini

Regia: Ambrogio Crespi

Direttore della Fotografia: Antonio De Rosa

Produttore Esecutivo: Natascia Turato, Valter D’Errico

Editing: Niccolò Crespi, Michele Saulle

Post Produzione: Frame by Frame

Proger

Proger è una realtà globale che raccoglie il meglio dell’expertise italiano nell’ambito del management, dell’ingegneria e della sicurezza.

La società vanta oltre 60 anni di esperienza ed oggi è ai vertici delle classifiche italiane, oltre a essere da anni stabilmente nel ranking mondiale delle prime 100 società internazionali di ingegneria. Proger è una società di Ingegneria Generale capace di garantire lo sviluppo e l’esecuzione di progetti multidisciplinari su larga scala e di assistere i clienti in ogni fase del progetto. Può contare su oltre 1.000 professionisti in 3 continenti e sviluppa progetti nei settori dell’Edilizia, Infrastrutture e Trasporti, Oil & Gas, Green Energy, Ambiente e Sostenibilità e Sicurezza.

Sito web: https://www.proger.it/