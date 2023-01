Guerra Russia-Ucraina, USA: “Crimea è Ucraina”

“La Crimea è parte integrante dell’Ucraina e Kiev ha tutto il diritto di riprenderla: lo ha detto in un briefing la vice portavoce del Pentagono G, ricordando che comunque gli USA non dettano gli obiettivi e i tempi delle operazioni militari e che gli ucraini decidono in modo sovrano.

Il presidente russo Vladimir Putin è vivo, così come la Russia intera. E il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dovrebbe rendersene conto, rapidamente. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in conferenza stampa, parlando dei dubbi espressi dallo stesso leader ucraino circa il fatto che il presidente russo sia vivo.

”E’ chiaro che Zelensky preferirebbe che né Putin, né la Russia esistessero”, ha affermato Peskov. “E’ chiaro che sia la Russia sia Putin rappresentano un grosso problema per l’Ucraina di oggi e per Zelensky. Ed è chiaro che dal punto di vista puramente psicologico, Zelensky preferirebbe che né la Russia né Putin esistessero, ma prima se ne rende conto, prima l’Ucraina si rende conto che la Russia e Putin esistono ed esisteranno, e che prima o poi dovranno rinunciare a tutto ciò che è russo, meglio sarà per un paese come l’Ucraina”, ha aggiunto Peskov ai giornalisti.

“Ci stiamo preparando per il ‘Ramstein’ di domani: ci aspettiamo decisioni forti. E ci aspettiamo un potente pacchetto di supporto militare dagli Stati Uniti”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo consueto discorso serale, alla vigilia della riunione del gruppo di contatto nella base militare di Ramstein, in Germania.

“Oggi – afferma Zelensky – sono state prese contemporaneamente diverse potenti decisioni dei partner per rafforzare la nostra difesa. Prima di tutto, per rafforzare la nostra artiglieria. Grazie all’Estonia per il prossimo e più grande pacchetto di aiuti armati da questo paese. Per obici e munizioni. Grazie alla Svezia per il nuovo pacchetto militare. Il secondo Nlaw, Archer e Bmp. Grazie alla Danimarca per aver deciso Caesar per i nostri soldati, rafforzerà seriamente il nostro esercito. Grazie alla Lituania per il nuovo pacchetto militare. Per cannoni antiaerei, munizioni e aeromobili ad ala rotante”.