Guerra Russia-Ucraina: si combatte a Soledar

A Soledar infuria la battaglia, mentre le truppe russe e i mercenari di Wagner tentano anche di accerchiare Bakhmut, 10 km a sud. Immagini satellitari mostrano la città mineraria del Donetsk rasa al suolo. I filorussi dicono che restano ormai solo sacche di resistenza, Kiev afferma che si combatte disperatamente, ma la città non è stata ancora conquistata: ‘I russi si muovono direttamente sui corpi dei loro caduti’.

Allarme per oltre 500 civili, che è impossibile evacuare. Il ministro delle Imprese Urso e il presidente di Confindustria Bonomi in visita a Kiev. Urso, che era già stato in Ucraina prima delle elezioni, è tornato come ministro del nuovo governo per ribadire la “solidarietà dell’Italia al popolo ucraino”.

Tra le altre iniziative, l’inaugurazione del Desk di Confindustria a favore delle imprese. Trovato il corpo di un volontario britannico. Putin nomina il capo di Stato maggiore Gerasimov al comando delle forze russe impegnate in Ucraina. Mosca “sta attuando molti cambiamenti”, commenta la Casa Bianca.

Secondo il professore Massimo Federico, studioso di lungo corso e consulente scientifico del Dipartimento di Ematologia dell’Istituto nazionale di Kiev, il leader russo soffrirebbe di una malattia che avrebbe anche problemi neuropsicologici e che si manifesterebbe con il volto a forma di luna, un effetto notato da tanti sull’inquilino del Cremlino. “La notizia della malattia è ormai di dominio pubblico, così come che sia circondato da medici oncologi, soprattutto specialisti della tiroide”, sottolinea l’esperto.