Qatargate: come il Marocco ha manipolato il PE attraverso Panzeri

Pier Antonio Panzeri (S&D), eurodeputato italiano per tre mandati che ha prestato servizio al Parlamento europeo dal 2004 al 2019, ha ripetutamente deviato e minimizzato le critiche alla situazione dei diritti umani in Marocco per gran parte del suo mandato.

Panzeri è stato costantemente aiutato nei suoi sforzi dal suo ex assistente Francesco Giorgi, attuale consigliere dell’eurodeputato italiano Andrea Cozzolino (S&D) e partner dell’eurodeputata greca Eva Kaili (S&D), due politici anche pesantemente implicati nello scandalo di corruzione che ha sconvolto l’Europa politica nell’ultimo mese.

Una storia riportata da De Standaard riguardava un incontro nel 2018 tra Panzeri e due attivisti olandesi per i diritti umani che stavano conducendo una campagna per il prestigioso Premio Sakharov dell’UE per i diritti umani da assegnare a Nasser Zefzafi: un collega attivista e attivista per l’area depressa delle montagne del Rif in nord del Marocco. Zafzafi era stato recentemente condannato a venti anni di carcere dalle autorità marocchine.

Gli attivisti si erano accordati per incontrare Panzeri dopo essere stati informati che, in qualità di presidente della sottocommissione per i diritti umani (DROI) del Parlamento europeo, l’approvazione dell’eurodeputato italiano era un prerequisito per il raggiungimento del loro obiettivo.

“Abbiamo sentito che dovevi incontrarlo per portare una candidatura all’attenzione [del Parlamento europeo]”, ha detto Jamal Ayaou, uno dei due attivisti.

Prima di incontrare Panzeri, però, entrambi gli attivisti hanno avuto un “colloquio preliminare” con Giorgi, che ha prontamente chiesto loro: “Potreste non voler ritirare la candidatura? Potrebbe essere meglio per i vostri affari”.

Giorgi ha poi fortemente suggerito che, nominando Zefzafi, le autorità marocchine potrebbero reprimere ancora più pesantemente la regione dei monti del Rif.

Nonostante non abbiano ricevuto l’approvazione di Panzeri per la nomina, gli attivisti olandesi sono comunque riusciti a raccogliere abbastanza sostegno da altri eurodeputati per nominare Zefzafi. Poco dopo che Zefzafi è stato annunciato come uno dei tre finalisti del premio, gli attivisti hanno ricevuto una chiamata.

“Eravamo seduti in un ristorante di pesce di Bruxelles quando un deputato ha chiamato perché l’assistente di Panzeri ci stava cercando”, ha detto Ayaou. “Dovevamo venire subito. Panzeri voleva parlarci”.

Ayaou ha raccontato come, mentre si dirigevano verso il Parlamento europeo, i due attivisti siano stati intercettati da quattro sconosciuti: due marocchini e due italiani.

“Hanno detto che sono venuti a prenderci per l’appuntamento con Panzeri”, ha detto Ayaou. “Lungo la strada, hanno chiesto con quali politici avevamo parlato”. Quando sono arrivati ​​all’edificio del Parlamento europeo, gli uomini senza nome si sono prontamente dispersi.

“Siamo stati incastrati”, ha spiegato Ayaou. “Si è scoperto che non c’era alcun accordo [per un incontro]. Quegli uomini ora ci avevano sentito parlare dei nostri contatti. Ma era l’assistente di Panzeri [Giorgi] che ci aveva attirato lì”.

Il Premio Sacharov 2018 è stato assegnato al regista ucraino Oleg Sentsov.

Tali eventi sarebbero stati parte di un modello di comportamento molto più ampio di Panzeri. Secondo De Standaard, nel suo ruolo di presidente del DROI, Panzeri attirerebbe spesso l’attenzione sulle violazioni dei diritti umani in tutto il mondo – inclusi Yemen, Cecenia e Burundi – ma difficilmente, se non mai, parlerebbe di violazioni dei diritti umani in Marocco.

Secondo l’ex eurodeputata portoghese Ana Gomes, membro dello stesso gruppo di centrosinistra (S&D) di Panzeri, l’italiano ha spesso usato “tattiche intelligenti” nei suoi sforzi per deviare le critiche dal Marocco.

“Non si è mai vantato dei suoi buoni rapporti con il Marocco, ma piuttosto ha cercato di distogliere l’attenzione”, ha detto Gomes. Di tanto in tanto, Panzeri ha elogiato specificamente il Marocco per i suoi progressi in materia di diritti umani. Nel 2017 ha affermato che il Paese aveva compiuto “progressi significativi” sulle riforme democratiche, mentre nel 2018 si è detto “molto soddisfatto” della situazione dei diritti umani del Paese.

Oltre a presiedere il DROI, Panzeri è stato anche presidente della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con i paesi del Maghreb (DMAG), nonché copresidente della commissione parlamentare mista UE-Marocco, insieme al politico marocchino Abderrahim Atmoun.

In un’intervista del 2018 con un quotidiano marocchino, Atmoun ha spiegato quanto fosse importante il Comitato misto per la lobby marocchina a Bruxelles.

“Tutti i negoziati tra il Marocco e l’Unione europea si concludono al tavolo delle votazioni del Parlamento europeo”, ha spiegato Atmoun. “Questa è la fase più difficile del processo. Ecco perché la nostra continua presenza nel Parlamento europeo è essenziale per il successo dei nostri obiettivi”.

Attraverso il comitato misto, Atmoun ha affermato che il Marocco aveva “sventato” 147 emendamenti parlamentari contrari agli interessi marocchini nel corso dell’anno precedente.

Il mese scorso, Panzeri avrebbe fatto una “confessione parziale” del suo coinvolgimento nello scandalo della corruzione, anche se non si sa ancora quali accuse specifiche abbia confessato l’ex eurodeputato.