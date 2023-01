Identificato l’aggressore che aveva accoltellato ragazza israeliana

E’ stato identificato l’uomo che la sera del 31 dicembre ha accoltellato una ragazza di 24 anni, cittadina israeliana, alla stazione Termini a Roma. Si tratta di un ragazzo di origini polacche di 25 anni. Il giovane è attualmente ricercato per tentato omicidio. Gli investigatori hanno individuato un’immagine dell’aggressore ripreso dalle telecamere di sicurezza.

Per l’aggressione, rapida e violenta, è stato aperto un fascicolo per tentato omicidio ed è stata esclusa l’ipotesi terrorismo. Tutte le piste però restano aperte soprattutto alla luce di una dinamica che non sembra compatibile con un tentativo di rapina.

Intanto gli investigatori hanno ricostruito il percorso compiuto dall’aggressore fino alla stazione Termini. L’uomo, riporta Repubblica, avrebbe raggiunto piazzale dei Cinquecento a bordo di un bus, il 714, su cui è salito al capolinea, in piazzale Pier Luigi Nervi all’Eur. Si tratta di un mezzo su cui sono presenti telecamere che hanno registrato i movimenti dell’uomo. Dopo circa un’ora è sceso a Termini.

L’aggressione si è consumata in una ventina di secondi a poca distanza da una biglietteria automatica dove la ragazza, Abigail Dresner residente a Tel Aviv, stava acquistando un tagliando per il treno che porta all’aeroporto di Fiumicino, dove avrebbe dovuto prendere il volo per Israele.

L’uomo, vestito di scuro, con un cappello con visiera calato sul viso, si è avvicinato alla 24enne camminando lentamente, quasi barcollando. Con la mano destra ha cercato l’arma in un sacco di plastica azzurro che aveva con sé, poi è scattato in direzione della ragazza, colpita alle spalle con tre fendenti. Dopo il raid l’uomo ha rimesso il coltello nella sacca ed è scappato via.