Papa Ratzinger, la salma lunedì a S. Pietro

E’ morto Papa a 95 anni il Papa emerito Benedetto XVI. A dare l’annuncio il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni: “Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano”.

Il corpo sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli dalla mattina di lunedì 2 gennaio fino ai funerali che saranno celebrati giorno 5 da Papa Francesco, che lo ha ricordato durante il Te Deum: “Nobile e gentile, tanta gratitudine”.

È stato pontefice dal 19 aprile 2005 al 13 febbraio 2013, giorno delle dimissioni: è stato il primo Pontefice a ritirarsi in epoca contemporanea. Il presidente Mattarella ha sottolineato che “la morte del Papa emerito Benedetto XVI è un lutto per l’Italia”. Per la premier Giorgia Meloni “Benedetto XVI è stato un gigante della fede e della ragione”.

Il presidente francese Macron ha reso omaggio alla figura del papa emerito lodando i suoi sforzi per un “mondo più fraterno”. “L’Europa lo piange. Che riposi in pace”, ha scritto invece in un tweet la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, mentre il premier britannico Sunak si è detto “addolorato” per la morte del “grande teologo” e il tedesco Scholz ne ha ricordato “la figura eccezionale”. Il presidente russo Putin lo ha definito un “difensore dei valori cristiani tradizionali”.

“Un grande leader spirituale pienamente impegnato nella storica riconciliazione tra la Chiesa cattolica e il popolo ebraico che ha espresso in modo commovente durante la sua storica visita in Israele nel 2009”. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu sulla morte del papa emerito Benedetto XVI inviando a nome dei cittadini di Israele le “più profonde condoglianze al mondo cristiano”.

“Nel mio incontro con lui – ha aggiunto Netanyahu – parlò con calore del patrimonio comune di cristianesimo ed ebraismo e dei valori che questo patrimonio ha dato a tutta l’umanità. Lo ricorderemo come un vero amico dello Stato di Israele e del popolo ebraico”.