Migliaia di palestinesi celebrano il 58° anniversario di Fatah

Centinaia di migliaia di palestinesi hanno affollato un parco di Gaza City sabato per celebrare il 58° anniversario della fondazione del partito Fatah, una rara dimostrazione di popolarità nel cuore del gruppo militante di Hamas, il principale rivale di Fatah .

La folla ha trasformato Katiba Park in un mare di bandiere gialle e immagini dei fondatori e dei leader di Fatah, tra cui il presidente palestinese Mahmoud Abbas e il suo predecessore Yasser Arafat.

Hamas, che ha preso il controllo di Gaza dopo aver sbaragliato le forze pro-Abbas nel 2007, ha permesso a Fatah di tenere la manifestazione. In diverse occasioni passate dopo l’acquisizione del potere nel 2007, Hamas aveva bloccato o limitato le attività di Fatah.

Mentre i sondaggi indicano che Fatah non è così popolare, l’enorme affluenza alle urne potrebbe essere vista come una rara opportunità per protestare contro il governo pesante di Hamas a Gaza. Il gruppo islamico ha esaurito gli abitanti di Gaza con pesanti tasse tra livelli record di disoccupazione e povertà. I 2,3 milioni di residenti vivono sotto un paralizzante blocco israelo-egiziano che secondo Israele è necessario per impedire ad Hamas di fare scorta di armi. I critici affermano che il blocco equivale a una punizione collettiva.

Fondata da Arafat e altri leader nel 1959, Fatah ha annunciato la sua nascita quando ha lanciato il primo attacco armato contro Israele dal Libano il 1° gennaio 1965. Negli anni ’90, tuttavia, Arafat ha firmato un accordo di pace con Israele ed è stata creata l’Autorità palestinese. per amministrare Gaza e parti della Cisgiordania occupata.

La manifestazione arriva in un momento di divisione tra i palestinesi. Fatah e Hamas, le maggiori fazioni palestinesi, rimangono acerrimi nemici e i ripetuti tentativi arabi di riconciliarli sono falliti.

Nel corso degli anni, Hamas ha consolidato il suo controllo su Gaza e l’Autorità Palestinese riconosciuta a livello internazionale sta lottando per governare aree autonome della Cisgiordania. Le accuse di corruzione e cattiva gestione mettono a dura prova l’Autorità Palestinese e Abbas è ampiamente visto come un autocrate.