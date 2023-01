Capodanno 2023 nel mondo

Conto alla rovescia e fuochi d’artificio, i festaioli nei principali centri urbani della regione Asia-Pacifico hanno inaugurato il primo nuovo anno senza restrizioni COVID-19 dall’inizio della pandemia nel 2020.

Mentre COVID-19 continua a causare morte e sgomento, in particolare in Cina, che sta combattendo un’ondata di infezioni a livello nazionale dopo aver improvvisamente allentato le misure antiepidemiche, i paesi hanno in gran parte revocato i requisiti di quarantena, le restrizioni per i visitatori e i test incessanti che hanno limitato viaggi e luoghi le persone possono andare a.

I festeggiamenti si stanno svolgendo presso la Grande Muraglia di Pechino, mentre a Shanghai le autorità hanno dichiarato che il traffico sarà bloccato lungo il Bund sul lungomare per consentire ai pedoni di radunarsi a Capodanno. Shanghai Disneyland terrà anche uno speciale spettacolo pirotecnico per dare il benvenuto al 2023.

Nell’ultimo giorno dell’anno segnato dalla brutale guerra in Ucraina, molti nel paese sono tornati nella capitale Kiev per trascorrere il capodanno con i propri cari. Mentre gli attacchi della Russia continuano a prendere di mira gli alimentatori lasciando milioni di persone senza elettricità, non sono previsti grandi festeggiamenti e sarà in vigore il coprifuoco mentre l’orologio suona nel nuovo anno. Ma per la maggior parte degli ucraini stare insieme alle proprie famiglie è già un lusso.

Indossando ancora la sua uniforme militare, Mykyta stringeva forte un mazzo di rose rosa mentre aspettava che sua moglie Valeriia arrivasse dalla Polonia al binario 9. Non la vedeva da sei mesi. “In realtà è stato davvero difficile, sai, aspettare così a lungo”, ha detto all’Associated Press dopo aver abbracciato e baciato Valeriia.

La coppia ha rifiutato di condividere il cognome per motivi di sicurezza poiché Mykyta ha combattuto in prima linea sia nel sud che nell’est dell’Ucraina. Valeria cercò dapprima rifugio dal conflitto in Spagna, ma in seguito si trasferì in Polonia. Alla domanda su quali fossero i loro programmi per il capodanno, Valeriia ha risposto semplicemente: “Solo per stare insieme”.

Le preoccupazioni per la guerra in Ucraina e gli shock economici che ha generato in tutto il mondo sono state avvertite anche a Tokyo, dove Shigeki Kawamura ha visto tempi migliori, ma ha detto che ha bisogno di un pasto caldo gratuito questo capodanno.

“Spero che la guerra finisca in Ucraina, così i prezzi si stabilizzeranno”, ha detto. “Non è successo niente di buono per la gente da quando abbiamo avuto il signor Kishida”, ha detto, riferendosi al primo ministro Fumio Kishida.

“La nostra paga non aumenta e le nostre condizioni peggiorano. I privilegiati possono stare bene, ma non quelli di noi che stanno lavorando così duramente”, ha detto Kawamura.

Era una delle diverse centinaia di persone rannicchiate al freddo in fila intorno a un parco di Tokyo per ricevere gratuitamente i pasti di Capodanno a base di sukiyaki, o fette di manzo cotte in salsa dolce, con riso.

“Spero che il nuovo anno porti lavoro e autosufficienza”, ha detto Takaharu Ishiwata, che vive in una casa famiglia e non trova un lavoro redditizio da anni.

Oltre ai sukiyaki box lunch, i volontari distribuivano al parco banane, cipolle, cartoni di uova e piccoli scaldamani. Sono state allestite cabine per consultazioni mediche e di altro tipo.

Kenji Seino, che dirige il programma dei pasti per i senzatetto Tenohasi, che significa “ponte di mani”, ha detto che le persone che vengono per i pasti sono in aumento, con i posti di lavoro che diventano più difficili da trovare dopo la pandemia di coronavirus e i prezzi in aumento.

Più di 1 milione di persone si sono accalcate lungo il lungomare di Sydney per una celebrazione multimilionaria basata sui temi della diversità e dell’inclusione.

La polizia del New South Wales ha emesso un avviso prima delle 19:00 affermando che solo le persone con i biglietti per partecipare alle celebrazioni dovrebbero recarsi in città perché tutti i punti panoramici erano pieni.

Più di 7.000 fuochi d’artificio sono stati lanciati dalla cima del Sydney Harbour Bridge e altri 2.000 dalla vicina Opera House.

Era la “festa che Sydney merita”, ha detto al Sydney Morning Herald il produttore di grandi eventi e festival della città, Stephen Gilby.

“Abbiamo avuto un paio di anni abbastanza difficili; siamo assolutamente lieti quest’anno di poter dare il bentornato alle persone sulle coste del porto di Sydney per le celebrazioni di Capodanno di Sydney, famose in tutto il mondo “, ha affermato.

A Melbourne, la seconda città più grande dell’Australia, uno spettacolo pirotecnico per famiglie lungo il fiume Yarra al calare del tramonto ha preceduto una seconda sessione a mezzanotte.

La nazione del Pacifico di Kiribati è stata la prima nazione a salutare il nuovo anno, con il ticchettio dell’orologio nel 2023 un’ora avanti rispetto ai vicini, tra cui la Nuova Zelanda.

Ad Auckland, grandi folle si sono radunate sotto la Sky Tower, dove un conto alla rovescia di 10 secondi fino alla mezzanotte ha preceduto i fuochi d’artificio. Le celebrazioni nella più grande città della Nuova Zelanda sono state ben accolte dopo che il COVID-19 le ha costrette a essere cancellate un anno fa.

C’è stato uno spavento nella città costiera di Tauranga, nell’Isola del Nord, a circa 225 chilometri (140 miglia) da Auckland, quando un castello gonfiabile è stato fatto saltare a 100 metri (iarde). Il consiglio comunale di Tauranga ha riferito che una persona è stata ricoverata in ospedale e quattro persone sono state curate sul posto.

Nel dicembre 2021, cinque bambini sono stati uccisi e quattro sono rimasti feriti a Devonport, in Australia, quando una raffica di vento ha sollevato in aria un castello gonfiabile durante una fiera scolastica.

Le autorità del Myanmar governato dai militari hanno annunciato la sospensione del normale coprifuoco di quattro ore nelle tre città più grandi del paese, in modo che i residenti possano festeggiare il capodanno. Tuttavia, gli oppositori del governo dell’esercito stanno esortando le persone a evitare le riunioni pubbliche, sostenendo che le forze di sicurezza potrebbero organizzare un bombardamento o un altro attacco e incolpare loro.