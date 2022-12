Manovra: si vota in Senato per l’approvazione

Il voto in Senato per l’approvazione definitiva della Manovra, su cui il governo ha posto la fiducia, si tiene oggi a Palazzo Madama. L’esame riprende alle 9 con le dichiarazioni di voto, il voto di fiducia e il voto finale sul provvedimento.

Nei giorni scorsi sono arrivate critiche dalle opposizioni per i tempi troppo stretti. Intanto in Parlamento si corre anche per chiudere in tempo alla Camera il dl rave che decade il 30. Si sono concluse le dichiarazioni di voto, tutte pronunciate dalle opposizioni, sugli ordini del giorno al dl.

La seduta fiume è sospesa fino alle 19, quando gli ordini del giorno verranno votati sulla base di un accordo tra i capigruppo.

Con la manovra “oggettivamente è stata un’impresa mastodontica. Se avessero dovuto fare tutto il programma di cinque anni nella prima legge di stabilità… Questo governo si è insediato a ottobre. Ci sono dei passaggi importanti per le Regioni”, ha detto ieri sera il governatore della Regione Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, durante il suo intervento alla festa della Lega ad Alzano lombardo, nel bergamasco.