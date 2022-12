Sparatoria nel centro curdo di Parigi, uomo armato uccide tre persone

La sparatoria è avvenuta in Rue d’Enghien, una strada nel 10° arrondissement della capitale francese, con testimoni che avrebbero sentito da sette a otto spari. Le tre vittime mortali sono tutte curde.

La procura sta indagando se il presunto responsabile avesse motivazioni razziste, ma secondo il sindaco del distretto sarebbero stati esplosi colpi contro un centro curdo, un ristorante e un parrucchiere. Il sospettato, un macchinista in pensione di 69 anni, è stato arrestato.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha twittato la sua condanna dell’attacco venerdì sera. “I curdi di Francia sono stati l’obiettivo di un atroce attacco nel cuore di Parigi. I nostri pensieri vanno alle vittime, alle persone che stanno lottando per vivere, alle loro famiglie e ai loro cari. Gratitudine alla nostra polizia per il coraggio e la compostezza”.

Il ministro dell’Interno francese Gérald Darmani ha affermato che l’attacco era chiaramente rivolto a “stranieri”, annunciando nel contempo maggiori misure di sicurezza. Ha aggiunto che l’unica cosa che “non è certa” è se l’uomo intendesse uccidere “i curdi in particolare”.

Ci sono stati grandi disordini intorno alla visita di Darmanin sulla scena, riferiscono i media locali. Sono seguiti scontri tra manifestanti curdi e forze di sicurezza, che sono stati bersagliati con oggetti e poi hanno usato gas lacrimogeni per disperdere la folla.

Il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, ha dichiarato su Twitter che la comunità curda è stata attaccata da un attivista di estrema destra. “I curdi, ovunque si trovino, devono poter vivere in pace e sicurezza”, ha affermato su Twitter. “Più che mai, Parigi è dalla loro parte in questi tempi bui”.

I membri della comunità curda a Parigi hanno affermato di essere stati recentemente avvertiti dalla polizia di minacce a obiettivi curdi. Ora, a causa della violenza, la Francia rafforzerà la sicurezza nei luoghi di incontro della comunità.

Il sospettato era anche indagato in precedenza per almeno un altro reato con movente razzista. La polizia ritiene che abbia agito da solo e ha riferito all’agenzia di stampa AFP che l’uomo ha precedenti penali per due tentati omicidi, nel 2016 e nel 2021. La Procura di Parigi ha aperto un’inchiesta per omicidio, omicidio volontario e aggressione aggravata.

I pubblici ministeri francesi riferiscono anche che l’uomo ha attaccato un campo di migranti nel 12° arrondissement con una sciabola l’8 dicembre 2021. Anche lui era allora indagato per un reato di matrice razzista e sarebbe stato trattenuto in custodia cautelare per un anno, una fonte vicina all’inchiesta ha detto il quotidiano francese Le Monde.

Tuttavia, il sospetto è stato rilasciato nemmeno due settimane fa, il 12 dicembre, a determinate condizioni in attesa del processo, ha riferito Le Monde. Non gli è stato permesso di lasciare il territorio o portare armi, tra le altre condizioni.