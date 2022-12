Cremlino: Kiev non accetta la realtà

Il Cremlino spara a zero sul piano di pace in tre punti proposto dal presidente Volodymyr Zelensky: “Tre passi verso il prosieguo delle ostilità”. Poi minaccia: “Negoziati impossibili se Kiev non accetta la nuova realtà”. Intanto si è svolta a Parigi la Conferenza internazionale a sostegno alla resistenza civile in Ucraina, con il ministro degli Esteri Antonio Tajani tra i presenti.

E’ stata copresieduta dal presidente francese Emmanuel Macron e da quello ucraino, collegato in videoconferenza, Volodymyr Zelensky. Annunciato un pacchetto di aiuti per la popolazione ucraina a fronte degli attacchi russi. L’ammontare dei soldi raccolti è di circa un miliardo di euro.

Lo ha specificato la ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, come riporta “Le Monde”. Si tratta di “nuovi aiuti, o doni in natura e non di prestiti”, ha spiegato. Hanno partecipato i rappresentanti di 47 Paesi. La premier Giorgia Meloni, intanto, ha assicurato pieno sostegno a Kiev, anche sul piano militare.

“Se Putin morisse la guerra finirebbe”, ha affermato ancora Zelensky. Secondo il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, l’ipotesi di un blackout completo in seguito ai bombardamenti russi “è abbastanza realistica ma la situazione instabile non spingerà gli ucraini a lasciare il Paese”. Putin ha annullato il tradizionale ricevimento di Capodanno al Cremlino e la conferenza stampa di fine anno. I media russi: “Entro fine anno vertice tra lui e Xi Jinping”.