Putin: “Continueremo a colpire infrastrutture ucraine”

“Le forze russe continueranno a colpire le infrastrutture in Ucraina. E’ stata Kiev a colpire per prima infrastrutture, come il ponte della Crimea”. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin. Sul terreno intanto le forze russe hanno collocato i sistemi lanciarazzi Grad sul territorio della centrale nucleare di Zaporizhzhia, accanto alle unità di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito vicino al sesto reattore della centrale.

Brittney Griner, la star del basket femminile Usa detenuta da mesi in Russia, è stata liberata nell’ambito di uno scambio di prigionieri con Viktor Bout, trafficante di armi. Griner ‘è al sicuro, è in aereo, sta tornando a casa’, annuncia il presidente degli Stati Uniti, che promette di fare il possibile per portare a casa l’ex marine Paul Whelan, anche lui detenuto in Russia.

Papa Francesco si è visibilmente commosso invocava la pace per l’Ucraina ai piedi della Statua mariana in Piazza di Spagna. ‘Sull’odio vinca l’amore, sulla menzogna vinca la verità, sull’offesa vinca il perdono, sulla guerra vinca la pace”.

Durante la visita, il presidente ha parlato con i costruttori che hanno partecipato ai lavori di ripristino. Ha guidato una Mercedes lungo il tracciato ricostruito dopo l’attentato dello scorso 8 ottobre.