Ministro Giorgetti: “Le tasse scenderanno”

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, durante un’audizione alle commissioni riunite Finanze di Camera e Senato sulle linee programmatiche del Mef, ha affermato: “Non condividiamo il pessimismo sulle prospettive dell’economia internazionale e italiana”, inclusa “la contrazione dello 0,2% prevista dal Fmi” per il 2023.E sulla pressione fiscale: “Scenderà al 43,2%”.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ridimensiona la osservazioni di Bankitalia sulla Legge di Bilancio: “Niente critiche sulle grandi voci”. Poi aggiunge “Sul Pnrr siamo in linea con Mattarella”. Il capo dello Stato aveva detto che al Piano “è legato il futuro del Paese ben oltre il termine di attuazione, fissato al 2026”.

E’ programmata la scadenza per gli emendamenti, ne sono attesi ben oltre i 400 concordati. Nel mirino, la norma sul Pos, il tetto al contante, le pensioni e la flat tax. Verso l’eliminazione della clausola sui figli da Opzione donna. Il governo è pronto allo stop sullo scudo per le società di calcio. Atteso per la prossima settimana il giudizio dell’Ue.

La premier ha partecipato anche al vertice Ue-Balcani di Tirana, dove ha detto: “Il controllo dei flussi di migranti è una priorità per l’Europa ‘come mai prima’. E su Macron: “Non l’ho incontrato, lo vedrò al vertice di Alicante e poi al Consiglio europeo. Ma l’approccio verso i migranti non può essere un tema solo italiano. Si deve passare dalla redistribuzione presunta ai nuovi decreti sui flussi”, ha aggiunto.

Il ministro della Giustizia Nordio interviene sul tema intercettazioni e annuncia: “Proporremo una profonda revisione della disciplina e vigileremo in modo rigoroso su ogni diffusione che sia arbitraria e impropria”. Il deputato del Pd Lorenzo Guerini è stato eletto presidente del Copasir.