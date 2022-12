Crisi d’impresa e politiche attive del lavoro

“Crisi D’Impresa e Politiche Attive del Lavoro, il ruolo dei Fondi Interprofessionali“ è il titolo dell’evento che Fondartigianato Lombardia, in collaborazione con Formami, terrà il prossimo 2 dicembre dalle 10 alle 13 nella Sala Zaninoni presso la sede Mutuo Soccorso in via Zambonate 33 a Bergamo.

L’Aggiornamento Professionale è una scelta, dettata dalla volontà di essere sempre al passo delle innovazioni.

Le Politiche Attive del Lavoro ne allargano il significato perché guardano alla difesa dell’occupazione creando correlazione tra protezione sociale e partecipazione al mercato del lavoro, con al centro la Formazione per creare nuove competenze.

Partecipazione che è essenziale in questa fase nella quale è evidente la carenza di manodopera che possa rispondere alla necessità del sistema produttivo.



Ne discuteranno:

Luca Schionato PTS Class President Labour Data

Francesco Fedele A nome dei Coordinatori di Fondartigianato Lombardia

Federica D’Anna Responsabile Area Valutazione e Monitoraggio Qualitativo Fondartigianato

Alberto Valcarenghi Commercialista a Crema

Clemente Tartaglione Amministratore Delegato Ares 2.0

Marcello Guadalupi Commercialista a Milano

Antonio Orlandi Per Confartigianato, CNA, CLAAI, Casartigiani Lombardia

Elisabetta Donati Dirigente Mercato del Lavoro settore Sviluppo Provincia Di Bergamo

Vincenzo Cesare Per CGIL CISL UIL Lombardia

Carlo Bianchessi Regione Lombardia Dirigente Unità Organizzativa Servizi all’Impiego,

Prevenzione e Gestione Crisi Aziendali, Vertenze e Ammortizzatori

Fabio Bezzi Presidente Fondartigianato