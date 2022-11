Qatar 2022: il Brasile supera di misura la Svizzera

Pareggio pirotecnico tra Camerun e Serbia.

Al 24′ Salisu porta il Ghana in vantaggio, che raddoppia dopo un assedio nei sedici metri koreani ad opera del playmaker Kudus al 34′. Nella ripresa, la Korea di Paulo Bento, reagisce accorciando le distanze con Cho al 58 e al 61, lo stesso Cho, pareggia i conti’. Al 68′ Kudus, sigla il terzo goal per la sua personale doppietta con la maglia del Ghana in questo mondiale, portando il Ghana a quota tre punti.

Portogallo matematicamente qualificato agli ottavi di finale, grazie alla vittoria per due a zero contro l’Uruguay, nel segno di Bruno Fernandez che al 54′ della ripresa sigla il vantaggio per i lusitani e al 94′ si ripete su calcio di rigore. Portoghesi che vantano un buon possesso palla, Uruguaiani con poche occasioni da goal e che dovranno contendersi il passaggio del girone con un mirabolante Ghana.

Nel gruppo G, pareggio pirotecnico tra Camerun e Serbia, in un’avvincente gara che ha visto protagonisti gli indomabili leoni , che ad inizio gara avevano la partita in pugno. Leoni in vantaggio al 29′ con Castelletto, serbi reattivi e pronti nelle ripartenze, rimontano il risultato con Pavlovic al 46′ e Milienkovic Savic al 49′. Crolla il Camerun al 53′, quando la, Serbia, si porta sul tre a uno con Mitrovic. Sembra finita, ma il Camerun reagisce rabbiosamente e riapre la gara con Aboubakar al 63 ‘ e al 66’ trova il pari con Choupo Moting.

Brasile matematicamente agli ottavi di finale, grazie al goal di Casemiro al minuto 83. Svizzera tosta e propositiva, più volte andata pericolosamente sotto porta, nei confronti di un Brasile che vanta un buon possesso palla, ma pecca in fase conclusiva. Tuttavia, i carioca segnano con Casemiro che fa la differenza e porta la squadra agli ottavi. Svizzera che dovrà vedersela con la Serbia nella terza giornata, per il passaggio agli ottavi.