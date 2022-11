Mancano 15 giorni alle elezioni ALG e FNSI

Francesco Caroprese (MLG): “Stop all’inezia del sindacato, applicare subito il contratto a freelance e corrispondenti sottopagati”.

Si avvicinano le elezioni per rinnovare le cariche ALG e per nominare i delegati al 29esimo Congresso della Fnsi, in programma a Riccione dal 14 al 16 febbraio 2023. Tra 15 giorni i colleghi iscritti all’Associazione Lombarda dei Giornalisti saranno chiamati alle urne. Rispetto alle elezioni di quattro anni fa resta pressoché invariato (629 giornalisti) il numero dei collaboratori.

In calo (3412 giornalisti) quello dei colleghi professionali. Il voto lombardo servirà per eleggere all’ALG 20 professionali e 10 collaboratori. Per il congresso della Fnsi verranno eletti 48 delegati professionali e 11 collaboratori. Le elezioni si terranno nei giorni 2,3,4 e 5 dicembre 2022 con voto telematico o in presenza al seggio di viale Monte Santo 7 a Milano. La supervisione del voto è stata affidata anche quest’anno allo studio notarile del dottor Lorenzo Stucchi di Milano.

“Bisogna dedicare attenzione al lavoro dei collaboratori (freelance e corrispondenti) – ha dichiarato Francesco Caroprese, candidato del Movimento Liberi Giornalisti -. L’attuale dirigenza sindacale dei giornalisti, soprattutto in Lombardia, ha disatteso le aspettative. Il Movimento Liberi Giornalisti il 17 novembre 2020 si era fatto promotore di un ordine del giorno – approvato all’unanimità dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti (ALG) – che da allora è rimasto lettera morta per l’inezia della dirigenza sindacale lombarda e nazionale. In sintesi, chiedevamo che il Sindacato pretendesse la corretta applicazione degli articoli 2 e 12 del Contratto, facendo riconoscere a migliaia di precari le qualifiche di collaboratori fissi e corrispondenti – cioè giornalisti dipendenti – che invece gli editori fingono di non conoscere, applicando tariffari da fame e privando i colleghi della loro dignità”.