Elezioni midterm USA, voto di metà mandato

E’ il giorno del voto di metà mandato: rinnovati tutti i 435 seggi della Camera dei rappresentanti e un terzo dei 100 seggi del Senato (35 nel 2022). Gli elettori di 39 Stati andranno alle urne anche per eleggere i propri governatori. Biden attacca l’ala trumpiana Maga dei repubblicani. Trump: “Farò un grandissimo annuncio” il 15 novembre.

Sono oltre 45 milioni gli americani che hanno usato il voto anticipato per le elezioni di Midterm, in 47 dei 50 stati Usa: lo riferisce la Cnn. Si tratta di un record, che supera i 38 milioni del voto di metà mandato del 2018. L”earling voting’ tradizionalmente favorisce i dem.

I consiglieri della Casa Bianca hanno ammesso privatamente di non vedere come i democratici possano mantenere il controllo della Camera alle elezioni di midterm. Lo riporta la Cnn citando alcune fonti, secondo le quali i consiglieri di Joe Biden ritengono invece che i liberal possano mantenere la maggioranza al Senato. La convinzione è che il partito democratico comunque non perderà pesantemente come nel 2010, quando perse 63 seggi alla Camera e sei in Senato.

Ron DeSantis “potrebbe farsi molto male” con la base repubblicana se decidesse di candidarsi alle presidenziali del 2024. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Fox. “Penso che farebbe un errore” se si candidasse, “penso che alla base non piacerebbe, penso che non sarebbe buono per il partito”, ha spiegato l’ex presidente. Il governatore della Florida dovrebbe facilmente conquistare la riconferma alle midterm alla guida dello Stato e, secondo le attese, è uno dei papabili sfidanti di Trump nel 2024 per la nomination repubblicana.