Ritrovato l’elicottero scomparso a Foggia, nessuno sopravvissuto

Ieri mattina un elicottero con a bordo sette persone ha perso i contatti radio ed è scomparso dai radar nella zona di Apricena, in provincia di Foggia. Il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese ha fatto sapere che il velivolo è stato ritrovato e che le persone sono tutte decedute.

A bordo c’erano una famiglia di turisti sloveni composta da padre, madre con due figli di 13 e 14 anni, un medico del 118 che rientrava a Foggia dopo avere fatto il turno di notte alle Tremiti e i due piloti. La zona del ritrovamento è Castelpagano di Apricena, in un’area rurale. Alle ricerche hanno partecipato anche velivoli dell’Aeronautica militare italiana. L’elicottero appartiene alla ditta Alidaunia, in servizio sulla tratta Foggia-Vieste-Isole Tremiti.

Le cause del disastro sono ancora tutte da accertare: sui resti dell’elicottero e sulla scatola nera saranno effettuati accertamenti tecnici e l’agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha disposto l’apertura di un’inchiesta di sicurezza e l’invio di un team investigativo. Anche la procura di Foggia ha aperto una inchiesta per disastro colposo aviatorio.

A bordo dell’elicottero c’èra anche un medico della postazione del 118 presente alle Isole Tremiti che stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro. Ne ha dato conferma il sindaco dell’arcipelago a largo del Gargano Peppino Calabrese. “Il medico aveva appena terminato il turno di lavoro ed ha deciso di prendere l’elicottero anziché la nave per le condizioni meteo marine avverse. Qui da noi si è abbattuta una fitta nebbia”. Il sindaco ha poi aggiunto: “La nostra comunità è sotto choc, non era mai successo prima una cosa del genere in 30 anni di servizio”.

L’Alidaunia opera nel settore della navigazione aerea ed è l’unica compagnia italiana ad effettuare servizi di linea con elicotteri per trasporto passeggeri, merci e posta, da oltre 26 anni. E’ titolare di servizi di protezione civile, elisoccorso (118) ed eliambulanza per conto di Pubbliche Amministrazioni in varie regioni d’Italia. Dal 1985, con assenso ministeriale e in collaborazione con l’Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia, garantisce il collegamento quotidiano tra Foggia e le Isole Tremiti.

“Siamo tutti sgomenti per quanto accaduto. Sul posto ci sono autorità e squadre di recupero e le operazioni non sono certo agevolate dal forte maltempo. L’accesso ai curiosi è bloccato sin dalla SS 89, per cui astenersi da recarsi sul posto. E’ il momento del dolore e della preghiera”, ha scritto sui social Matteo Vocale, sindaco di San Nicandro Garganico, in riferimento alla parziale sospensione del traffico veicolare sulla Strada statale 89 Garganica, che percorre il periplo del promontorio del Gargano da San Severo a Foggia dopo l’incidente.