Commercialisti 4.0 – difficoltà operative e nuove opportunità

Si svolgerà l’11 novembre 2002 alle ore 15.30 il primo Simposio Professionale on line dal titolo “Commercialisti 4.0 – difficoltà operative e nuove opportunità”, organizzato dal SIC – Sindacato Italiano Commercialisti.

Sarà, questa, un’occasione per discutere sui più importanti temi di attualità che interessano i commercialisti italiani in un periodo percepito, dalla maggioranza, come complicato e difficoltoso.

All’evento, che sarà moderato dal presidente del SIC, dott. Stefano SFRAPPA, della professione, sono stati invitati, oltre al Presidente del CNDEC, dott. Elbano De Nuccio, tutti i sindacati di categoria.

La scaletta degli interventi prevede:

Amelia Luca – Presidente A.N.D.O.C., Giorgio Luchetta – Commercialista ad Ancona, Andrea Ferrari – Presidente A.I.D.C., Domenico Calvelli – Commercialista a Biella, Matteo De Lise – Presidente U.N.G.D.C., Giovanni Iaccarino – Vice Presidente S.I.C., Domenico Posca – Presidente U.N.I.C.O., Filippo Mangiapane – Commercialista a Perugia, Fabiana Di Lauro – Presidente F.I.D.D.O.C., Francesco Zappia – Commercialista a Milano, Antonino Guida – Commercialista a Torre Annunziata, Giuseppe Diretto – Presidente U.N.A.G.R.A.C.O. , Marcello Guadalupi –

Commercialista a Milano, Luca Ghironzi – Consigliere Nazionale A.D.C.

La diretta dell’evento sarà trasmetta attraverso il canale n. 49 della Web-TV di SIC, su www.canaleeuropa.tv, e attraverso Facebook e Youtube.

Per informazioni ed iscrizioni ci si potrà rivolgere a segreteria@milanopercorsi.it o telefonando al n. 02.84980453

L’evento è organizzato in collaborazione con Milano PerCorsi, CAF Nazionale del Lavoro, ExtraFin, Alphasel e Business Partners.

Locandina 11.11.2022