La premier Meloni sente Zelensky: “Pieno sostegno”

Il presidente ucraino ha invitato Meloni ad andare a Kiev.

Meloni sente Zelensky: “Pieno sostegno”. E il presidente ucraino invita il premier ad andare a Kiev. Telefonata anche tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Olaf Scholz: gas, Ucraina e migranti al centro del colloquio. I due ribadiscono la forte partnership tra i Paesi.

Giovedì 3 novembre Meloni sarà a Bruxelles per un incontro con i vertici delle Istituzioni europee. Lo rende noto il suo ufficio stampa aggiungendo che tra i prossimi impegni internazionali ci sono anche: lunedì 7 e martedì 8 novembre il vertice dei Capi di Stato e di Governo COP27 a Sharm El-Sheikh, poi martedì 15 e mercoledì 16 novembre il vertice G20 a Bali.

Il segretario del Pd Enrico Letta alla direzione del partito: “L’obiettivo è a gennaio avere l’opportunità di elaborare un manifesto di valori e dei principi e far sì che poi immediatamente dopo ci si confronti fra gli aderenti per votare i candidati e le candidate. Due di loro, andranno alle primarie, che si potranno svolgere in una data che io ho immaginato sia il 12 marzo”.

“Auto a benzina, diesel e metano fuorilegge in Europa dal 2035? Un errore, un regalo alla Cina: fabbriche e negozi chiusi in Italia e in Europa, operai e artigiani senza lavoro e stipendio, e dipendenza a vita dalla Cina”. Lo scrive in un tweet il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, sottolineando che “la Lega in Europa farà di tutto per fermare questa follia”.

“Sissignora! Gradiremmo sapere da Palazzo Chigi anche come vuole sostenere famiglie e imprese sul carobollette, visto che ‘il’ presidente del Consiglio nel suo discorso di fiducia non ci ha dato nemmeno un indizio”. Così il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte su Twitter ironizza sulla comunicazione di Palazzo Chigi in merito al modo in cui chiamare ‘il presidente del Consiglio Giorgia Meloni’.