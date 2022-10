Martina Miskohlid e Liang Wei al Teatro Massimo di Palermo

Selezionati ai "Rencontres Lyriques Internationales de Montréal", si esibiranno nella stagione lirica 2024-2025

La stagione lirica del Teatro Massimo di Palermo si arricchirà da due presenze d’eccezione: la mezzosoprano canadese Martina Miskohlid e il tenore cinese Liang Wei. Alessandro Di Gloria, direttore del casting del Teatro Massimo di Palermo, ha ingaggiato Miskohlid e Wei per una produzione che avrà luogo nella stagione 2024-2025, scegliendoli tra i 24 finalisti della XXVIIesima edizione del concorso “Rencontres Lyriques Internationales de Montréal (13-15 ottobre 2022).

A Montreal, Martina Miskohlid, 25 anni, ha convinto tutti. La giovane artista, insignita del titolo di “Young Canadian lyric hope”, ha ricevuto un premio in denaro per finanziare i suoi viaggi offerto dal Teatro Lyrichoregra 20, diretto dal tenore Alain Nonat. Jerôme Gay, di Génération Opéra, si è impegnato a promuoverla e a darle visibilità nei prossimi due anni. Plamen Kartaloff, l’ha ingaggiata in una produzione all’Opera House di Sofia, Bulgaria, tra il 2023 e il 2025. Daniel Herzog le ha offerto di esibirsi all’ Opera di Augusta, e Jens Neundorff von Enzberg l’ha invitata a seguire dei corsi all’ Opera di Meiningen .

Importante affermazione anche per Liang Wei. Il tenore, 27 anni, dal 2019 studia al Conservatorio di Torino sotto la guida della mezzosoprano Silvana Silbano. In precedenza, è stato allievo del tenore Yan Jun presso la Nantong University School of Arts, in Cina.

“Il successo ampiamente meritato di Liang Wei è un fiore all’occhiello per Sequenda“, ha affermato Luisa Mauro, mezzosoprano, fondatrice e direttrice artistica di Sequenda Opera Studio Luxembourg. Luisa Mauro è insegnante presso la Scuola Regionale di Musica Mondorf-les-Bains e l’Ecole Normale de Musique A. Cortot di Parigi. Mauro ha insegnato anche al Conservatorio G. Verdi di Milano, alla Facoltà di Musica dell’Università di Toronto in Canada, ai Festival di Vianden e Saarburg. La scelta di Liang Wei per rappresentare la sua associazione a Montreal dimostra il suo grande “fiuto” nello scoprire giovani talenti.

La missione di Sequenda, fondata nel 2008, è la professionalizzazione di giovani cantanti lirici accuratamente selezionati. Attraverso le sue attività, Sequenda ha costruito negli anni una rete di cantanti ai quali offre reali opportunità di sviluppo della propria carriera, grazie a collaborazioni con prestigiose istituzioni musicali in Europa e nel mondo.

Dal 2009, la Sequenda Summer Academy ha permesso a 422 giovani artisti di 28 nazionalità diverse di perfezionarsi con artisti d’eccellenza tra cui Teresa Berganza, Barbara Frittoli, Jennifer Larmore, Ramon Vargas, Renata Lamanda, Umberto Finazzi, Diego Mingolla Mzia Bakhtouridze, Caterina Panti Liberovici, e al debutto in diverse produzioni. Uno di loro era Liang Wei, che, insieme al baritono spagnolo/messicano Jorge Eleazar, è stato selezionato da Luisa Mauro e ha vinto una borsa di studio per rappresentare Sequenda Opera Studio quest’anno a Montreal.

“Da parte mia”, ha detto Luisa Mauro a “Il Format”, “a Montreal ho invitato il baritono coreano Sanghyun Park e la soprano canadese Jamie Groote ai corsi di Sequenda in Lussemburgo nella stagione 2023-2024. Ho invitato inoltre la soprano del Quebec Karoline Podolak a debuttare nel ruolo di Norina in Don Pasquale di Donizetti”.

Gli artisti scelti dalla fondatrice di Sequenda hanno ricevuto altri importanti riconoscimenti. Podolak è stata invitata da Kevin Jeong ad esibirsi al Teatro dell’Opera di Taegu, in Corea del Sud e da Julius Klein alla Filarmonica di Bratislava. Canterà inoltre anche all’Opera di Meiningen.

Groote è stata ingaggiata da Gabriele Donà in una produzione del Teatro dell’Opera di Magonza, in Germania, che avrà luogo nella stagione 2024-2025. Sia Groote che Sanghyun Park sono stati invitati a seguire uno stage di formazione all’Opera di Augusta. Elsa Roux Chamoux

Rose Naggar Tremblay

La contralto originaria del Québec Rose Naggar Tremblay e la mezzosoprano francese Elsa Roux Chamoux sono state invitate per una produzione o un concerto da Dieter Kagi , direttore artistico del teatro svizzero Orchestre Biel Solothurn. La Roux Chamoux è stata inoltre ingaggiata da Guy Montavon dell’ Opera di Erfurt, in Germania, per una produzione a pagamento nel 2023.

Caroline Gélinas, mezzosoprano del Québec, è stata invitata ad esibirsi in un concerto internazionale che si terrà all’Opera di Meiningen nel 2023 e a partecipare ad uno stage all’Opera di Augusta. Il tenore coreano Juntae Kim, infine, è stato invitato a cantare in due concerti che si terranno in Slovacchia nell’estate del 2023.