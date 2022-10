Il segretario generale Stoltenberg: “La Russia non usi falsi pretesti per escalation”

Il segretario generale della Nato Stoltenberg avverte Mosca: “Putin sta perdendo sul terreno e risponde con attacchi sui civili e una retorica nucleare. La Russia non usi falsi pretesti per una escalation. La Nato non sarà intimidita nel suo sostegno all’Ucraina. La Nato difenderà tutti gli Alleati”.

La Russia è a conoscenza dei piani ucraini di usare una “bomba sporca”, insiste il presidente russo, avvertendo che “il rischio di conflitto nel mondo e nella regione è alto. Stanno emergendo nuovi rischi e sfide per la sicurezza collettiva, principalmente a causa di un forte aggravamento del confronto geopolitico globale”. Mosca esclusa dal vertice a Roma sul disarmo: “Atto ostile”. La replica: “Sono stati informati”. Intanto arrivano in Ucraina dagli Usa gli attesi sistemi missilistici terra-aria.

Mosca insiste sul possibile uso di armi radiologiche da parte dell’Ucraina. Accuse che Kiev e l’Occidente hanno definito “palesemente false”. Vengono definite “dirty bomb” quegli ordigni costruiti con esplosivo, ad esempio la dinamite, unito a materiale radioattivo: hanno un raggio d’azione circoscritto e secondo gli esperti il pericolo è dato più dalla detonazione che dagli effetti delle radiazioni.

La Russia ha compiuto oggi un’esercitazione che comprendeva “un attacco nucleare massiccio” delle sue forze strategiche in risposta ad un eventuale “attacco nucleare del nemico”. Lo ha detto il ministro della Difesa Serghei Shoigu, citato dall’agenzia Tass. “Tutti i missili hanno raggiunto i loro obiettivi”, si legge in un comunicato sul sito del Cremlino.