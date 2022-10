Cos’è e dove si può usare paysafecard

Negli ultimi anni il mondo dei pagamenti si è spostato sempre più verso il digitale. Non più contanti, non solo carte di debito o di credito ma l’uso sempre più frequente di wallet digitali, monete virtuali e app per il pagamento immediato basate su carte e conti tradizionali. In Italia il boom di queste forme di pagamento è avvenuto più o meno negli ultimi dieci anni, a partire dalle prime carte ricaricabili che Poste Italiane ha iniziato ad offrire tra i loro servizi. Da allora le cose si sono evolute e le aziende che offrivano tali servizi si sono consolidate ed espanse. La sfida era quella di mettere in circolazione dei prodotti sicuri, affidabili, che mettessero al sicuro il cliente da ogni eventuale furto di denaro e di dati. E queste soluzioni erano l’ideale, poiché senza cash e con la possibilità, in caso di furto o smarrimento della eventuale card associata, di poter bloccare tramite app la carta o, nella peggiore delle ipotesi, perdere solo quanto “ricaricato”, senza che nessuno potesse accedere al proprio conto corrente. Ma l’evoluzione ha visto anche i portafogli digitali e i voucher digitali, come Paysafecard. Ormai uno dei leader mondiali nel settore del pagamento prepagato online paysafecard permette di effettuare pagamenti online, ma anche presso i negozi fisici convenzionati con degli specifici voucher.

Cosa sono i voucher paysafecard?

Paysafecard è un servizio disponibile sia online che negli oltre 650mila punti vendita sparsi in tutto il pianeta. In essi è possibile reperire la sua carta prepagata dotata di un PIN e non nominativa e ricaricarla con tagli da 10, 25, 50 o 100 euro. A questo punto si può già utilizzare la carta e sfruttarla, in maniera del tutto anonima, sulle piattaforme che accettano questo tipo di pagamento attraverso questo semplice pin. Oppure ci si può anche registrare sull’app dedicata. In essa si può controllare lo stato del credito paysafecard e naturalmente procedere a caricare sul conto l’importo dei voucher acquistati. In questo modo i pagamenti saranno ancora più semplici e veloci e per le transazioni sarà necessario solo inserire il codice utente e la password scelti in fase di registrazione.

Paysafecard per il gioco online

Chiunque abbia familiarità con i casinò online sa che questi offrono diverse opzioni per effettuare depositi o versamenti. I metodi più comuni sono l’utilizzo di carte di credito, di carte di debito o di portafogli elettronici come paypal. O, ancora, si può usare proprio paysafecard per effettuare la registrazione su uno degli ormai numerosi casino con paysafecard e sfruttare questo voucher elettronico, sicuro, affidabile e rapido sia per versamenti di denaro che prelievo. Attraverso questo metodo di pagamento del conto, il player avrà la possibilità di accedere ai servizi del casinò senza dover mettere il proprio conto, mantenendo, dunque, al sicuro i propri dati personali, i propri dati economici e potendo così scegliere di investire una piccola quantità di denaro alla volta.

Paysafecard: dove altro usarla?

Come detto ormai il pagamento digitale è una realtà in costante crescita. Negozi, servizi online, pagamenti fisici e digitali, casinò online, e-commerce, ma anche la semplice spesa di tutti i giorni. Le occasioni che permettono di effettuare acquisti con questo particolare sistema di pagamento sono ormai numerosi e, inoltre, presenti in tutto il mondo. Per Paysafecard questa è accettata in oltre 650mila esercizi commerciali in tutto il mondo tra cui anche negozi online e piattaforme di gaming online. Con paysafecard è possibile pagare il proprio abbonamento a Spotify o i servizi di Google Play, ad esempio. Inoltre, é possibile utilizzarla anche presso il Samsung Galaxy Store per l’acquisto di smartphone ed app e, ormai dal 2019, anche per gli acquisti sulla nota piattaforma di intrattenimento video YouTube. Infine, utilissima è la partnership che paysafecard ha avviato con Vivaticket sul cui circuito per l’acquisto di biglietti per concerti ed eventi è possibile effettuare acquisti proprio tramite Paysafecard. Naturalmente ogni tipo di aggiornamento e le nuove attività e i servizi online che si aggiungeranno alla lunga lista già esistente, potranno essere controllate costantemente e direttamente dal sito ufficiale.