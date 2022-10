“Welcome to the Metaverse”, la sfida del gruppo Metaword

Prima riunione aziendale nel Metaverso del marchio Orama rivolta ad una platea di 300 Avatar

Trieste, 23 ottobre 2022 – “Welcome to the Metaverse”, queste le parole che hanno accolto piu di 300 avatar alla prima presentazione internazionale nel Metaverso del marchio Orama, il brand che nasce dall’ unione di 4 aziende leader nel settore dei sistemi di sicurezza antincendio wireless.

Giovedì 21 settembre, dalla sede Argus di Muggia, l’amministratore Giorgio Koursaris, o meglio il suo gemello digitale, ha parlato ad una platea composta di avatar all’interno

dell’anfiteatro creato dalla societa Metaword di Francesco Colucci, sito che ha reso possibile dare corso ad un evento unico nel suo genere, che non trova precedenti nel nostro Paese che ha coinvolto, oltre alla direzione e lo staff presenti in Friuli, i dipendenti delle società inglesi direttamente da Londra.

Due turni da 150 accessi, che ha permesso agli utenti, attraverso il proprio avatar, di assistere alla presentazione, da parte del CEO Koursaris, che dal suo ufficio è stato proiettato all interno del metaverso, consentendogli di presentare le slide e la mission aziendale e di poter rispondere alle domande dei partecipanti, i quali hanno avuto la possibilità di accedere tramite visore per la realta virtuale, pc o cellulare.

Una prima sala ha accolto i partecipanti dotati di visore, che sono stati guidati in Italia dal team di Loscoprinetwork, grazie ad Enrico e Erika, i quali hanno illustrato l’ulilizzo dei controller per consentire ai partecipanti di muoversi all’ nterno dell’ asset VR, mentre da Londra, Diana e Federica di Argus Security, hanno gestito e monitorato gli accessi, sotto la supervisione e la formazione di Cristian Dessi, CTO di Metaword. “Siamo soddisfatti del lavoro svolto. È stata la prima volta che una realtà aziendale si affida ai servizi di Extended Reality per una presentazione ufficiale qui in Italia, dalla realizzazione degli ambienti, alla creazione degli avatar ed alla gestione degli accessi. Abbiamo cercato la soluzione migliore per fare in modo che

l’azienda potesse apprezzare al meglio le potenzialità delle tecnologie VR.

Riunire e gestire 300 persone che, in due ore, dall’Italia e dal Regno unito, si sono incontrate all interno dell’anfiteatro virtuale, non è stata un’ impresa semplice, soprattutto perche i vertici aziendali hanno voluto stupire tutti, dai propri dipendenti al ventaglio di aziende coinvolte nella fusione, con una riunione che non trova precedenti nel nostro Paese. Osservare gli avatar applaudire nel momento in cui è stato rivelato il nuovo marchio, è stato emozionante e conferma che queste tecnologie sono oramai pronte per essere adottate in tutti i livelli di business” ha dichiarato soddisfatto Dessi.

La Società Metaword ha realizzato Mediametanews24, il primo Telegiornale nel Metaverso.