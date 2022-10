Lutto nel mondo della musica: ci lascia Franco Gatti all’età di 80 anni

Lo storico componente dei Ricchi e Poveri si è spento nella sua Genova, dove stava poco bene da tempo.

Ne hanno dato l’annuncio all’Ansa la sua famiglia insieme ai componenti dei Ricchi e Poveri.

Hanno dichiarato all’agenzia di stampa “È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco”.

Parliamo dello storico gruppo musicale che tra gli anni settanta e gli anni ottanta ha raggiunto le vette di tutte le classifiche con dei singoli indimenticabili, che ancora oggi cantiamo a squarciagola come “Sarà perché ti amo”, “Mamma Maria”, “Che sarà”, “Se mi innamoro”.

Nato come quartetto, successivamente diventato trio e infine un duo.

Nella formazione iniziale ricordiamo : Franco Gatti, Angelo Sotgiu, Marina Occhiena e Angela Brambati.

Nel 2016 in totale armonia con il resto del gruppo Gatti prende la sua decisione di abbandonare le scene, la formazione iniziale del quartetto si riunì solo nell’occasione del Festival di Sanremo 2020 facendo sognare tutta Italia; nella circostanza ricorrevano i 50 anni del singolo “La prima cosa bella” e la prima partecipazione al Festival di Sanremo del 1970.

Una decisione costata molto al compianto Franco Gatti presa successivamente ad un devastante lutto che colpì la sua famiglia, la perdita del caro figlio Alessio Gatti di soli 23 anni trovato morto nella sua abitazione in una località del levante vicino Genova.

Una rinascita, un riscatto artistico esibirsi al Festival nel 2020 dove qualche anno prima proprio a Sanremo venne colto dalla terribile notizia e fu costretto ad abbandonare. Avrebbe dovuto esibirsi con i Ricchi e Poveri e ritirare un premio alla carriera.

Ricordiamo Franco Gatti come un genovese affezionato in maniera profondo alla sua terra.

Si aggregò infatti nel 2019 con i suoi amici e colleghi di vecchia data Vittorio De Scalzi (scomparso nel Luglio 2022) e Piero Cassano in occasione di Ballata per Genova andata in onda su Rai1 a sostegno della tragedia del crollo del ponte Morandi.

La carriera di Franco Gatti è stata decisamente una carrellata di successi, di hit, concerti e fiumi di affetto dal pubblico.

Una vita intima sofferta, piena di insidie alle quali ha sempre reagito condividendo la sua storia e i suoi pensieri fino a qualche tempo fa.

Ricordiamo la sua ultima apparizione televisiva nell’Aprile del 2021 a Domenica In con Maria Venier commovendosi ricordando la carriera dei Ricchi e Poveri.

Franco Gatti mancherà a tutta Italia, alla musica, alla generazione che è cresciuta con lui e ai giovani che anche non essendoci cresciuti conoscevano ciò nonostante a memoria le sue più grandi Hit.

Addio Franco.