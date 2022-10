Giorgia Meloni parla alla kermesse del partito spagnolo Vox

Vertice dei leader del centrodestra da Berlusconi ad Arcore. “Importanti passi avanti verso una squadra forte e capace”, si legge nella nota diffusa dopo l’incontro. Ma resta il nodo dei tecnici: Salvini dice no. Nuovo incontro la prossima settimana.

Il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni nel suo saluto alla kermesse del partito spagnolo Vox: “Non siamo mostri, la gente lo capisce”. Meloni ha anche parlato di Russia e di gas: “In Ucraina la situazione è grave dopo l’aggressione russa e l’inaccettabile tentativo di Putin di annettere nuove regioni”. “L’Ue dimostri di essere solidale – ha proseguito – e fissi un tetto al prezzo del gas per fermare la speculazione “sulla pelle dei cittadini”, chiamati a pagare insieme alle imprese “bollette insostenibili”.

“Anche questi sono fatti. Giorgia Meloni a sostegno di Vox con una compagnia sconcertante. Un elenco impressionante di personaggi noti per le loro idee retrograde o per iniziative antidemocratiche. Per non parlare delle politiche che ostacolano in tutti i modi la libertà delle donne. Un inizio davvero poco rassicurante”. Così la capogruppo democratica alla Camera Debora Serracchiani.