Rubrica Palestra e altri rimedi: Amore a primo peso di Mattia Buzzanca

Primo incontro con la rubrica dedicata allo sport e al fitness, a cura di Mattia Buzzanca.

Buongiorno a tutti sono Mattia Buzzanca, ho 22 anni e sono uno studente di scienze biologiche presso l’Università degli studi di Milano. Perché` vi sto scrivendo? Mi è stata data la possibilità di parlare della mia più grande passione, il Fitness, un argomento tanto di moda ma che in pochi conoscono a fondo. Ho pensato molto a come impostare la mia rubrica ma sono giunto alla conclusione che il primo passo sia quello di raccontarvi chi sono e quello che il fitness significa per me. Fin da piccolo ho sempre praticato sport di squadra passando dal calcio alla pallavolo, fino ad arrivare all’età di 16 anni ad accorgermi che nessuna di queste attività riusciva a gratificarmi a pieno. Forse era per le scelte fatte o forse perché ero ancora un ragazzino e non capivo il vero senso dello sport; la certezza era che mi mancava quella sensazione di sfida contro me stesso, di motivazione e di orgoglio che stavo cercando. Cosi ho deciso di smettere e dedicarmi ad altro. In quegli anni non mi vedevo troppo bene fisicamente, pensavo di avere qualche chiletto di troppo e la voglia di migliorare fisicamente era costante. Perciò qual era la cosa più logica da fare? Iscrivermi in palestra. Una cosa che tengo a dirvi, che non appartiene a molti e che mi ha aiutato, è che non riesco a fare le cose “così tanto per fare”. Prima di intraprendere un qualsiasi percorso devo documentarmi e approfondire i vari aspetti dell’esperienza che andrò ad affrontare. Quindi ancor prima di iscrivermi in palestra ho iniziato ad informarmi e quello che ho scoperto mi ha aperto un mondo. In palestra puoi essere padrone di te stesso a 360 gradi, tutto dipende da te. Sei tu a decidere come, quando e che tipo di risultati ottenere. Il corpo è la tua creta che puoi plasmare come meglio credi. Ogni cosa che fai ha delle conseguenze, positive o negative sul tuo corpo, sta solo a te capire quello che vuoi e come raggiungerlo. Così ho iniziato ad allenarmi, a provare e riprovare gli esercizi, ad ascoltare le risposte del mio corpo, a spingermi oltre i miei limiti e da lì a poco ho visto i primi risultati. Il mio fisico stava cambiando, mi sentivo più forte, più in salute e più energico e tutto quello che volevo era continuare a provare quelle belle sensazioni. Per far tutto ciò non basta allenarsi e spingere; può essere un buon inizio ma non è sufficiente. Affidarsi ad un professionista è la chiave per ottenere i risultati desiderati ma nonostante questa consapevolezza io non l’ho mai fatto. Forse perché l’idea di ottenere risultati interamente con le mie forze mi dava un enorme senso di orgoglio, tanto da farmi sentire quasi geloso del mio allenamento e del mio sviluppo fisico. Perciò ho continuato costantemente finché non ricordavo neanche più cosa mi avesse spinto ad iniziare. Non esisteva più un traguardo, l’obbiettivo era quello di migliorare giorno dopo giorno senza mai accontentarmi. Tutto ciò mi dava una motivazione incredibile. Sapevo che ogni allenamento mi avrebbe portato un passettino oltre al punto in cui ero il giorno prima, e meglio mi allenavo, più quel passettino era grande. Ad oggi sono passati circa 6 anni dalla prima volta che ho messo piede in palestra ma nulla è cambiato. Ho ancora esattamente lo stesso entusiasmo e voglia di migliorare inseguendo un obbiettivo che in realtà non esiste, ed è proprio questo il segreto. Il fine è di essere sempre meglio di quello che eravamo ieri, dando ogni giorno qualcosa in più. La formazione, come per qualsiasi cosa è fondamentale perciò continuo costantemente a studiare e documentarmi per poter un giorno realizzare il mio sogno. Quale? Un’idea ce l’ho…ci sto lavorando!