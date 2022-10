L’eurodeputata svedese Abir Al-Sahlani si è tagliata i capelli a sostegno delle proteste anti-governative in Iran

Dopo la morte della 22enne Mhasa Amini per mano della polizia morale, le diffuse proteste contro la repressione delle donne sotto il regime iraniano hanno inghiottito il Paese, ma hanno anche ricevuto un’ampia attenzione internazionale.

“Finché l’Iran non sarà libero, la nostra furia sarà più grande degli oppressori. Finché le donne iraniane non saranno libere, staremo con voi”, ha detto martedì Abir Al-Sahlani, di origine irachena, durante una riunione del Parlamento europeo a Strasburgo.

La tradizione di tagliarsi i capelli in segno di protesta ha mille anni. Dimostra che la rabbia è più forte del potere dell’oppressore. Le donne iraniane ne hanno avuto abbastanza. L’UE dovrebbe mostrare lo stesso coraggio e sostenerle pienamente. Poi ha preso un paio di forbici e si è tagliata i capelli, dicendo “Jin, Jiyan, Azadi” in curdo per “Donna, Vita, Libertà”.

“Sono così dannatamente stanco che i vecchi borbottano quando si tratta di diritti delle donne. L’ho fatto per dimostrare che le voci delle donne iraniane dopo tutto vengono ascoltate”, ha detto Abir Al-Sahlani del gruppo liberale Renew Europe.

Al-Sahlani ha parlato del coraggio mostrato dalle donne iraniane durante le proteste, criticando il capo degli esteri dell’UE Josep Borrell per non aver attirato maggiore attenzione sulla questione.

“Questo coraggio non è stato dimostrato da te, Josep Borrell, quando non hai colto l’occasione all’Assemblea generale delle Nazioni Unite per sostenere la causa delle donne iraniane”.

Al-Sahlani ha detto al notiziario svedese Aftonbladet che Borell è rimasto senza parole dopo il discorso, mentre molti altri si sono fatti avanti per abbracciarla in seguito.

Anche le principali attrici francesi Juliette Binoche, Marion Cotillard e Isabelle Huppert si sono tagliate i capelli in segno di sostegno alle donne in Iran.

L’Iran continua a essere scosso dalle proteste in tutto il paese. Le proteste hanno avuto luogo in diverse città del mondo, inclusa Bruxelles, in segno di solidarietà con i manifestanti anti-governativi.