Europa League: Roma qualificazione a rischio, il Betis espugna l’Olimpico

La Lazio pareggia con lo Sturm Graz. Fiorentina fa tris in Scozia.

Nel gruppo F di Europa League, la Lazio di Sarri è di scena a Graz in Austria. All’Upc Arena, i Biancocelesti, affrontano la formazione di casa dello Sturm Graz in una sfida che vale il primato nella classifica del gruppo F e che vede anche inserite gli olandesi del Feyenoord, di scena in Danimarca contro il Midtjylland altra concorrente del gruppo F. Lazio corta nei propri sedici metri e austriaci liberi di prendere l’iniziativa, ma senza successo. Provedel più volte impegnato nella porta laziale, riesce a neutralizzare qualche pericolosa incursione austriaca propiziata da Vick, Ajeti e Stankovich. La seconda frazione di gioco, non entusiasma più di tanto e Immobile si vede annullare un goal per un fuorigioco millimetrico. Gara che termina zero a zero e con le due squadre ancora in corsa per la qualificazione tutta da, decidere, visto anche il pareggio tra Midtyilland e Feyenoord per due a due.

La Roma di Mourinho ospita il Real Betis all’Olimpico in una gara che vede i giallorossi galvanizzati dopo la vittoria di campionato a San Siro contro l’Inter. Giallorossi, in cerca di vittoria nel gruppo C, che vede protagonisti i bulgari del Ludogoretz impegnati in trasferta con il fanalino di coda HJK Helsinki. All’Olimpico si parte subito nel segno di Dybala che al 34′ porta la Lupa in vantaggio su calcio di rigore. Al 40′ gli spagnoli agguantano il pari con Rodriguez e nella ripresa, nonostante una Roma in crescendo, Henrique, gela l’Olimpico con un colpo di testa che porta il Betis in vantaggio. Roma che in classifica, resta penultima ad una sola lunghezza dal Ludogoretz che ha pareggiato contro HJK Helsinki.

In Conference League la Fiorentina, ultima nel gruppo A, cerca gloria in Scozia contro gli Heart of Midlothian e la trova vincendo per tre reti a zero, in una gara che ha visto protagonisti i viola con Mandragora che segna il vantaggio al 4′ minuto. Kouame al 43′ e Jovic al 79′ che chiude la gara, rilanciando la Fiorentina, verso la qualificazione. Nella classifica i viola staccano di un punto gli Heart portandosi al secondo posto alle spalle dell’Instanbul Basaksehir.