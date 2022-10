Giorgia Meloni: “Necessità di un Governo di alto profilo”

Primo discorso di Giorgia Meloni dopo la vittoria elettorale a Milano, al villaggio Coldiretti: “Vogliamo dare risposte efficaci e immediate ai principali problemi”, dice, e tra questi il caro gas è un “dossier urgente”. Poi anticipa che è al lavoro per “capire come possiamo intervenire sui costi energetici di questo autunno” e infine invoca la necessità di un “sovranismo alimentare” per l’Italia e torna a parlare di ‘interesse nazionale’ assicurando che il governo ‘non farà da solo: credo nei corpi intermedi’ e quindi promette che consulterà tutti.

La leader di Fratelli d’Italia aveva prima incontrato Silvio Berlusconi e dopo l’incontro si dice “ottimista”. I due “hanno condiviso la necessità di un Governo di alto profilo”. In Lombardia è crisi sul caso Fontana-Moratti che si sono incontrati dopo che la vicepresidente aveva espresso l’intenzione di correre da sola. Enrico Letta scrive una lettera agli iscritti e alle iscritte sul Congresso Costituente del Nuovo Pd.

“Giorgia Meloni parte con il piede giusto. Molto bene su coinvolgimento dei corpi intermedi nelle politiche del Governo. Siamo pronti a dare il nostro contributo di idee e di esperienze per il bene dell’Italia”. Lo dichiara in una nota il direttore generale della Confiap, Giovanni Centrella, commentando le parole della leader di

Fratelli d’Italia.