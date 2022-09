Kalabria Coast to Coast, un cammino di 57 km alla scoperta di antichi sapori e paesaggi mozzafiato

Per la gioia degli appassionati di trekking torna il cammino di ‘Kalabria Coast to Coast’. Si tratta di uno spettacolare percorso naturalistico di 57 chilometri, diviso in tre tappe. La partenza, fissata per venerdì 7 ottobre, è dalla Costa degli Aranci, a Soverato, e l’arrivo, in programma lunedì 10 ottobre, sulle spiagge della Costa degli Dei, a Pizzo Calabro, passando per i suggestivi borghi di Petrizzi, San Vito sullo Ionio e Monterosso Calabro.

Immerso tra uliveti, fichi d’india, boschi secolari di castagni e faggi – attraverso i monti delle Preserre Calabre e la magnifica oasi naturalistica del lago Angitola – ‘Kalabria Coast to Coast’ è un cammino emozionale e sensoriale alla scoperta di antichi sapori e paesaggi mozzafiato. La Calabria figura nella lista, che viene stilata ogni anno dalla rivista americana ‘Times’, delle 50 migliori destinazioni mondiali del 2022.

Il progetto ‘Kalabria Coast to Coast’ è nato poco più di due anni fa e sta riscuotendo un importante successo. Numerosa la partecipazione di escursionisti che percorrono il sentiero, pensato per essere portato a termine in tre giorni, tra pascoli di montagna, foreste e piccoli villaggi, con tappe in piccole città famose per i loro vini, la ricotta affumicata e la ‘nduja. L’iniziativa è organizzata dal gruppo di guide Kalabria Trekking.

Ecco il programma:

Venerdì 7 ottobre – Partenza in treno alle ore 17 da Parma per Soverato (si viaggia di notte).

Sabato 8 ottobre (Soverato-Petrizzi) – Arrivo a Soverato alle ore 7,10. Colazione, registrazione del cammino, relax in spiaggia e bagno, acquisto pranzo al sacco. Ore 9 partenza dell’escursione. Ore 15.30 circa arrivo a Petrizzi. Sistemazione nelle camere, relax e cena.

Domenica 9 ottobre (Petrizzi-Monterosso) – Ore 8 partenza per la seconda tappa, acquisto pranzo al sacco a San Vito allo Ionio, destinazione Monterosso. Pranzo al sacco al lago Acero. Arrivo a Monterosso alle ore 17 (camminando lenti).

Lunedì 10 ottobre (Monterosso – Pizzo Calabro) – Ore 8.30 acquisto pranzo al sacco e una buona scorta di acqua (almeno 2 litri) e partenza terza tappa. Arrivo a Pizzo Calabro per le ore 15. Relax in spiaggia, bagno, apericena a base di pesce sulla spiaggia, ecc. Ore 19 partenza in treno verso Parma (arrivo a Parma alle ore 10.16 di martedì 11 ottobre).

Possibili partenze anche da Torino, Milano, Lodi, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Firenze. Per informazioni contattare i numeri 3282136735 (recapito di Cinzia De Luca) o 349 664 9821 (Agenzia Travel Lab).