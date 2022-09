Guerra Russia-Ucraina, Lavrov: “Si decide il futuro ordine mondiale”

“L’Unione europea sta diventando un’entità dittatoriale”. Lo ha denunciato il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, in conferenza stampa dopo il suo intervento all’Assemblea generale dell’Onu.

“La russofobia dell’Occidente è senza precedenti, vogliono cancellare la Russia. Rispetteremo la volontà del popolo” sui referendum in Ucraina: lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov parlando all’Assemblea Generale dell’Onu e poi in conferenza stampa.

Vladimir Putin intanto ha firmato un pacchetto di emendamenti al codice penale relativo al servizio militare che prevede fino a 15 anni di carcere per la diserzione. Nuove proteste, sono circa 700 le persone arrestate oggi, secondo le ong. Lunghe code di aiuto e persone ai confini con Finlandia e Georgia per lasciare la Russia ed evitare l’arruolamento. Per il capo della diplomazia europea Borrell “è certamente un momento pericoloso, perché l’esercito russo è stato messo all’angolo e la reazione di Putin, che minaccia di usare armi nucleari, è molto grave”. Appello della Cina: “Il conflitto tra Russia e Ucraina non deve allargarsi”.

I referendum per l’annessione nelle zone occupate sono in corso, le votazioni si concluderanno il 27 settembre: coinvolte Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, sotto il controllo parziale o totale delle forze russe. Joe Biden ha assicurato che gli Stati Uniti e i suoi alleati imporranno nuove sanzioni economiche “rapide e severe alla Russia” se annetterà territori in Ucraina.