Guerra Ucraina: bombardamento russo nel villaggio di Strelecha

Quattro medici sono morti e due pazienti sono rimasti feriti durante un bombardamento russo nel villaggio di Strelecha, nella regione di Kharkiv, mentre era in corso un’evacuazione dei pazienti da un ospedale psichiatrico colpito da missili. Lo denuncia Oleg Sinegubov, capo dell’amministrazione statale regionale di Kharkiv.

“Gli operatori sanitari, anche sotto i bombardamenti, rischiando la vita, hanno cercato di salvare i malati. È stato possibile evacuare 30 pazienti, in totale ce ne sono più di 600 nell’istituto. Durante l’evacuazione, i russi hanno iniziato un massiccio bombardamento”.

La centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia è stata ricollegata alla rete di Kiev. Lo ha reso noto l’Agenzia internazionale per l’energia atomica. L’impianto “è tornato a ricevere elettricità direttamente dalla rete nazionale dopo che gli ingegneri hanno riparato una delle quattro principali linee elettriche esterne, danneggiate durante il conflitto”.

L’Elemosiniere del Papa è rimasto coinvolto in una sparatoria mentre portava aiuti nella sua missione in Ucraina: sta bene. Oltre 400 corpi trovati in una fossa comune a Izyum, la città dell’Ucraina appena riconquistata dalle forze ucraine. L’Onu invierà una delegazione per indagare.

Kiev ha annunciato di aver scoperto dieci camere di tortura nella regione di Kharkiv, nell’Ucraina nord orientale, riconquistata alle forze russe. Intanto la Repubblica Ceca, che attualmente detiene la presidenza dell’Ue, ha chiesto l’istituzione di un tribunale internazionale per i crimini di guerra.