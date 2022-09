Abito da uomo, questione di stile e non solo

Quando al mattino si esce di casa, lo si fa pensando a tutte quelle incombenze che, nel corso della giornata, dovranno essere affrontate. Dal lavoro all’aperitivo con gli amici, dalla sessione di allenamento in palestra fino alla cena romantica con il partner. Ed è proprio per questo che scegliere cosa indossare non è sempre semplice, perchè capita di non avere sempre la possibilità di tornare a casa a cambiarsi, e allora è necessario indossare capi che siano adatti a qualsiasi circostanza.

In questo senso, i signori uomini risultano essere in qualche modo “agevolati”, perchè hanno a disposizione qualcosa che davvero risulta essere un must imprescindibile, e che è in grado di risolvere qualsiasi dubbio in fatto di moda: parliamo dell’abito.

Con un bell’abito davvero non si sbaglia mai. Spezzato, color block, blazer doppiopetto o 3 bottoni, pantaloni con risvolto o senza, camicia o gilet: le varianti sono davvero molteplici, ma il file rouge che lega tutte queste combinazioni è uno solo, la praticità.

Il brand di moda maschile Boggi propone un tipo di abito uomo che è possibile declinare in ogni tipo di tessuto, e può essere arricchito da accessori e particolari sartoriali di grande eleganza, in grado di rendere ogni look personale e d’impatto, per non passare inosservati.

La maison milanese propone abiti da uomo adatti a tutte le stagioni, perchè non è detto che non si possa essere eleganti e chic anche quando le temperature si alzano, e la stagione calda incombe.

Ecco quindi l’abito da uomo in tessuto tecnico o in jersey elasticizzato, che si adatta alle forme del corpo e accompagna i movimenti in modo naturale, per un comfort eccezionale e una vestibilità estremamente piacevole, per l’intera giornata.

Per la stagione invernale, poi, la scelta si amplia notevolmente, con completi in lana elasticizzata Principe di Galles oppure Pied de Poule, con blazer 2 bottoni o doppiopetto, con la possibilità di aggiungere anche un gilet, per un ulteriore tocco personale, estremamente chic.

Boggi propone poi una vasta gamma di accessori per arricchire l’abito, come cravatte in seta, pochette e gemelli, oltre ad un’ampia scelta di camicie, con diversi tipi di collo, da abbinare rigorosamente a quello che è il mood dell’abito stesso, andando a creare un outfit di grande effetto, elegante e chic, ma nel contempo estremamente pratico e confortevole.

I colori, naturalmente, sono quelli classici: nero e blu, quest’ultimo declinato in alcune varianti davvero molto eleganti, come il Navy, o con motivi che davvero non passano mai di moda, come il gessato. Un vero must.