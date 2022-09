Elezioni, Conte: “Serve extra deficit”. Di Maio: “Zero Iva su beni primari”

Tutti in presenza a Cernobbio, con la sola eccezione di Giuseppe Conte, in videocollegamento da Napoli. “L’extra deficit in un quadro serio diventa uno strumento per proteggere il tessuto imprenditoriale e sociale”, ha detto il leader del M5S. “Il Pnrr è la nostra stella polare, il punto di riferimento complessivo. Si può discutere, ma diciamo ‘no’ alle rinegoziazioni. Se ci mettessimo in un confronto con Bruxelles perderemmo soldi e prospettive per il futuro”. Così il segretario Pd Letta.

“Bisogna ridurre la pressione fiscale per tutte le imprese, grande o piccola che sia. La chiave è quindi la riduzione della pressione fiscale in modo da pagare meno ma pagare tutti”. Lo ha detto il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani. “Un ministero per l’intelligenza artificiale, innovazione e digitalizzazione che porti l’Italia nel futuro e raduni competenze sparse. Un ministero a Milano dove ci sono brevetti e grandi sedi, un di più, è il bello dell’autonomia”. La proposta è stata avanzata dal segretario della Lega, Matteo Salvini. “Non può essere un’eresia dire che il Pnrr possa essere perfezionato, è previsto dalle norme”. Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia.