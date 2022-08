In arrivo a Venezia nave Ucraina carica di olio vegetale

A bordo trasporta 6.300 tonnellate di olio vegetale. Si tratta del carico della nave “Zumrut Ana”, partita dall’Ucraina il 20 agosto scorso, dal porto di Chornomorsk nei pressi di Odessa e diretta verso quello di Venezia. L’arrivo previsto è per martedì 30 agosto.

Il viaggio del cargo è stato reso possibile dopo l’autorizzazione della delegazione dell’Onu che da Istanbul coordina le operazioni di export di cereali dal Paese attualmente in guerra. Ancora, però non è stato fissato l’orario esatto in cui la nave si muoverà dalla rada. Questo perché andranno verificate anche le condizioni di marea, per consentire l’ingresso effettivo nel canale ovest a Marghera.

La “Zumrut Ana”, battente bandiera panamense, ha una stazza lorda di 4.680 tonnellate. Prima di ormeggiare a Venezia sarà sottoposta a tutta una serie di controlli previsti per le navi provenienti da zone di guerra. Ripartirà per l’Ucraina, una volta svolte le operazioni di scarico della merce, il giorno successivo al suo ormeggio.