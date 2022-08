Elezioni: emergenza energetica al centro della campagna elettorale

Emergenza energetica al centro della campagna elettorale. Salvini propone un “armistizio” sul tema luce e gas. “Si può copiare la Francia e per legge dare soldi alle aziende che producono e distribuiscono energia per limitare gli aumenti alle famiglie e alle imprese altrimenti sarà una strage”, ha detto il leader della Lega.

“Vediamoci subito”, ribatte Calenda. La Germania apre sul price cap e il governo fa partire una ricognizione per il reperimento dei fondi per nuovi aiuti a famiglie e imprese. Fonti di palazzo Chigi: “Cauto ottimismo su posizione Berlino”.

Riflettori puntati anche sulla proposta di slegare il prezzo dell’elettricità da quello del gas. Altra emergenza quella dei migranti, con Meloni che dopo gli ultimi sbarchi a Lampedusa torna a chiedere il blocco navale. A Messina incontro tra la leader di FdI e il segretario del Carroccio: “Insieme si vince”.

Intanto, dalle rilevazioni del sondaggio Quorum/YouTrend per Sky TG24 emerge che per 9 italiani su 10 i giovani sono esclusi dall’agenda politica. Il garante del M5S Beppe Grillo chiede l’estensione del diritto di voto ai 16enni. Confermato, poi, lo stop alle liste di Cappato e Forza Nuova in Lombardia.

I partiti iniziano a preparare il terreno per la campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre, fissate dopo la fine dell’esecutivo Draghi. Dal Partito democratico di Enrico Letta a Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, ecco le principali formazioni politiche che guardano al ritorno alle urne.