Il Cremlino: Kiev spinge il mondo al disastro paragonabile a Chernobyl

Ancora alto l’allarme per la centrale nucleare di Zaporizhzhia, contesa tra Mosca e Kiev che si rimpallano le accuse. Intanto la sfiorano altri missili. Scontro anche all’Onu, ma la Russia non cede. L’agenzia atomica ucraina Energoatom denuncia: “La centrale ucraina di Zaporizhzhia sta funzionando con il rischio di violare gli standard delle radiazioni e le regole di sicurezza antincendio”.

Zelensky, che in giornata ha avuto un colloquio telefonico col papa, invita la comunità internazionale a “reagire immediatamente” per cacciare gli “occupanti” russi da Zaporizhzhia. Kiev denuncia attacco russo a Kramatorsk: due civili morti e 13 feriti. Dall’Ucraina la prima nave con carico di mais in Italia a Ravenna.

È previsto in tarda serata l’ormeggio in banchina al porto di Ravenna della Rojen, la nave cargo battente bandiera maltese e carica di semi di mais, partita da Chornomorsk, vicino a Odessa, il 5 agosto, nell’ambito degli accordi commerciali che riaprono le esportazioni dall’Ucraina. La nave è arrivata in rada al porto di Ravenna ieri mattina, ma non ha potuto attraccare per l’occupazione della banchina di un’altra nave. Il maltempo ha rallentato le varie operazioni. Lo scarico dovrebbe cominciare oggi e dovrebbe durare circa 48 ore.