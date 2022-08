Verso le elezioni: nel centrosinistra si continua a dialogare sulle intese

Draghi: "Su tetto al prezzo del gas discuteremo proposta Ue".

Approvato il decreto aiuti bis: via libera del consiglio dei ministri al provvedimento con nuovi sostegni per famiglie e imprese. Conferenza stampa di Draghi: “Ultimi due anni crescita straordinaria dell’Italia, il decreto approvato oggi è di proporzioni straordinarie”.

Il patto tra il Partito Democratico e Azione mette a rischio un accordo tra i dem, Sinistra italiana ed Europa verde. E anche con Luigi Di Maio. Fratoianni e Bonelli fanno saltare l”incontro con Letta perché sono “cambiate le condizioni” e c’è bisogno di tempo per riflessioni e valutazioni. Il ministro degli Esteri avverte: “Rispetto o niente coalizione”.

Ma Calenda dice no a rinegoziazioni del patto col Pd. E mentre Di Battista rientra in Italia e sente Conte, Youtrend-CatteneoZanetto stimano in 14 i collegi a rischio con un’alleanza Si-Verdi-M5S. Intanto Conte lancia le parlamentarie per la selezione dei candidati pentastellati. Per Berlusconi il 25 settembre nuovo miracolo italiano.

“Sul prezzo del gas nell’ultimo consiglio europeo abbiamo ottenuto un impegno esplicito della commissione europea a presentare una proposta nel consiglio europeo di settembre-ottobre e così ora discuteremo una proposta, è deciso. Chi sosteneva che un tetto poteva scatenare una reazione negativa della Russia dovrebbe riflettere: la Russia sta tagliando” le forniture “e ci fa pagare”. Lo dice il premier Mario Draghi rispondendo a chi gli chiede si ci siano ancora margini per lavorare a un tetto del prezzo del gas.