Verso il voto, Letta (Pd): “Un terzo polo aiuterebbe le destre”

“Chi va via per candidarsi non sputi veleno su di noi, non lo consentiamo”. Lo ha detto Giuseppe Conte alla riunione con gli attivisti del Movimento in Campania. I paletti di Calenda: no 5s e Sinistra italiana. “Non possono chiederci di votare Di Maio” scrive su Twitter il leader di Azione che aggiunge: “Di Maio è la principale ragione per cui abbiamo specificato che ci impegniamo a candidare a posti di governo solo persone con solide competenze”.

Letta a Renzi: “No a veto”. Fonti del Nazareno smentiscono: “Nessun corteggiamento a Fico”. Il leder di Italia Viva: “Con questi schieramenti corro da solo al centro”. Salvini ‘lavora’ ai nomi dei ministri. Intanto è stato siglato l’accordo tra il ministro degli esteri Luigi Di Maio, fondatore dei gruppi parlamentari di Ipf, e il sottosegretario Tabacci, fondatore di Centro Democratico. Domani mattina a Roma ci sarà il lancio del nuovo progetto: “Si chiamerà Impegno Civico”.

Sempre oggi 16 si terrà l’incontro fra il segretario del Pd Enrico Letta e una folta delegazione di sindaci dem. Alle 18.30 al Senato atteso il tavolo del centrodestra sul programma in vista delle elezioni.

I partiti iniziano a preparare il terreno per la campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre, fissate dopo la fine dell’esecutivo Draghi. Dal Partito democratico di Enrico Letta a Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, ecco le principali formazioni politiche che guardano al ritorno alle urne.