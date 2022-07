Elezioni, si prospetta una campagna elettorale incandescente

Letta accusa Salvini su presunti legami con la Russia.

In un articolo de La Stampa si sostiene che Mosca era interessata alle vicende del governo italiano e alla sua possibile destabilizzazione, e si riferisce di presunti contatti avuti dal consigliere per i rapporti internazionali del leader della Lega Salvini, Antonio Capuano, con Oleg Kostyukov, ‘importante funzionario dell’ambasciata russa’ in Italia.

“Sono fesserie” è la risposta di Salvini. Ma tutti i partiti, dal Pd a Fratelli d’Italia Letta, chiedono di chiarire. Pd e Iv chiedono un’informativa urgente. Il centrodestra ha trovato l’accordo sulla premiership e sulla distribuzione dei collegi: chi avrà più voti indicherà il nome del Presidente del Consiglio.

A Fratelli d’Italia la quota maggiore degli uninominali. Pressing nei cinquestelle per il terzo mandato: Conte smentisce aut aut di Grillo. Decreto Aiuti Bis, dopo l’incontro con i sindacati Draghi parla di “cifre non banali”. Landini ottimista: “Siamo sulla strada giusta”. Previsti 14 miliardi per famiglie e imprese. Ipotesi di un nuovo taglio del cuneo dello 0,8% sui redditi fino 35mila euro.

“Le prevedibili reazioni isteriche di alcuni esponenti politici di sinistra e 5Stelle, a seguito delle dimissioni di Salvo Pogliese da sindaco di Catania, sono solo lo specchio della loro pochezza, politica e umana”. Così Basilio Catanoso di FdI. “Salvo ha sostenuto in questi mesi il peso di essere sospeso in una città privata ingiustamente del proprio sindaco eletto dal popolo, per colpa di una legge assurda come la Severino – afferma – Lo ha fatto senza percepire più alcun emolumento, è bene ricordarlo, ritenendo che fosse corretto e responsabile che la propria giunta andasse avanti per consentire che fossero portati a termine i progetti avviati in questa sindacatura, in particolar modo su fondi europei e Pnrr. E appena il caso di ricordare che PD e Sinistra Italiana, oggi così solerti nel lapidare Pogliese, sono le stesse forze politiche che risponderanno insieme a Bianco alla magistratura per la responsabilità di aver provocato il dissesto a Catania. Alle parole di astio dei 5 Stelle, paladini in questi anni dell’inconcludenza e dell’incapacità di avanzare una sola proposta per Catania, risponderanno gli elettori nelle urne fra pochi giorni”.