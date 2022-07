Guerra Ucraina, da mercoledì gas verso Nord Stream ridotto al 20%

Il colosso energetico russo Gazprom ha annunciato che per lavori di manutenzione a un’altra turbina i flussi di gas da Nord Stream 1 scenderanno al 20% da mercoledì 27 luglio. Vola il prezzo della materia prima. La Commissione Ue ha replicato sottolineando come i tagli siano ormai “sempre più necessari”.

Già nelle ore precedenti, le presidente Ursula Von der Leyen, aveva detto: “I leader hanno chiesto di prendere in considerazione un tetto massimo di prezzo per il gas importato e lo stiamo facendo”. Intanto Kiev ha annunciato che l’esportazione di grano ucraino inizierà il 27 luglio dal porto di Chornomorsk, nel sud-ovest del Paese.

Ma Missili russi continuano a cadere su Zaporizhzhia e Sumy è stata colpita 30 volte in un giorno. Sull’attacco a Odessa, arriva l’ammissione di Mosca. Che però precisa: “Finalizzato a distruggere una nave da guerra ucraina e un deposito di missili”.

Ucraina, Covid: dagli Usa 500mila dosi di vaccino

“Oggi, gli Stati Uniti hanno donato all’Ucraina quasi 500.000 dosi di vaccino contro il Covid-19. Siamo orgogliosi di sostenere il popolo ucraino nella sua lotta contro il Coronavirus”. Ad annunciarlo, su Twitter, è stato il Dipartimento di Stato americano.

“Mentre continuiamo ad affrontare il Covid-19 in tutto il mondo – ha commentato a sua volta il segretario di stato americano, Antony Blinken – dobbiamo tenere a mente le persone colpite da crisi e guerre in luoghi come l’Ucraina. Questo invio di dosi di vaccino rafforza il nostro impegno per sconfiggere la pandemia e sostenere l’Ucraina di fronte alla guerra non provocata e scelta dalla Russia”.