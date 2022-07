Covid: quarta dose alle persone sopra i 60 anni

Tasso al 20%, 127 i morti.

Secondo i dati del Ministero della Salute relativi alle ultime 24 ore sono 37.756 i nuovi casi di Covid-19 in Italia, 127 morti. A fronte di 188.153 tamponi il tasso di positività è al 20%. Salgono le terapie intensive (+10) e i ricoveri nei reparti ordinari (+410).

Il ministro della Salute Speranza annuncia che “l’Ecdc e l’Ema hanno aperto alla somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni”. In serata arriva l’ok anche dalla Commissione tecnico-scientifica dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) all’estensione della quarta dose a tutte le persone di oltre 60 anni: lo indica la nota congiunta di ministero della Salute, Aifa e Istituto Superiore di Sanità.

Le regioni intanto si preparano alla riapertura degli hub per ripartire con la nuova fase della campagna vaccinale. Arrivato il via libera: il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l’Agenzia europea dei medicinali (Ema) raccomandano la somministrazione della quarta dose per gli over 60 del vaccino anti-Covid. Si legge nell’aggiornamento delle linee guida di aprile, in risposta all’attuale situazione epidemiologica.