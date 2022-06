Assertività: come gestire le relazioni con gli altri

Vi è mai capitato di non riuscire a dire di no a quell’amico che vi faceva una richiesta assurda? Oppure di aver subìto per tanto tempo una certa situazione senza dire nulla e poi esservi ritrovati ad aggredire il vostro interlocutore, lasciandolo senza parole?

Ecco, entrambi sono esempi di mancanza di assertività.

L’assertività è riuscire ad esprimere sé stessi nel migliore dei modi, raccontando le proprie sensazioni ed emozioni, esprimendo e facendo valere il proprio punto di vista. Inoltre, un comportamento assertivo promuove l’uguaglianza, riconoscendo il punto di vista, le emozioni e le idee altrui.

Quindi, essere assertivo è uno stile comunicativo a metà strada tra il comportamento aggressivo e quello passivo che si collocano su un continuum che definisce un aspetto del modo di essere di ogni persona.

Caratteristiche dello stile assertivo

Chi possiede uno stile comunicativo (verbale e non verbale) assertivo è caratterizzato da pensieri come:

Le mie idee sono giuste ma anche quelle degli altri.

Sono bravo e ho ottime capacità ma anche gli altri hanno ottime capacità e abilità.

Sono in grado di raggiungere i miei obiettivi.

So cosa voglio e come raggiungerlo.

Posso esprimere me stesso con idee e opinioni ma anche gli altri hanno il mio stesso diritto.

Ho il diritto di essere ascoltato e il dovere di ascoltare l’altro.

Ho idee chiare sui miei bisogni e desideri.

Pianifico le mie azioni per raggiungere i miei obiettivi.

Mantengo una buona valutazione di me anche se le cose non vanno come desideravo e se non raggiungo l’obiettivo.

So gestire le divergenze e le discussioni con gli altri senza sfociare nell’aggressività o passività.

So assumermi le responsabilità di quello che faccio e dico e non ho paura nell’esprimere ciò che penso.

Comportamento assertivo

Sul piano psicologico e comportamentale, queste persone:

Affrontano la situazione esprimendo ciò che pensano in maniera chiara e diretta senza paura del giudizio altrui e rispettando le idee altrui.

Esprimono il proprio disappunto all’interlocutore in maniera adeguata senza mettere in difficoltà l’altro, senza intimorirlo o metterlo a disagio.

Ascoltano gli altri prendendo in considerazione anche il loro punto di vista rispondendo alle richieste e alle critiche altrui.

Hanno un tono di voce normale, una postura rilassata e un buon contatto visivo (non fisso).

Sperimentano emozioni come tristezza, fastidio senza arrivare all’eccesso come rabbia o disperazione.

Rispettano l’individualità dell’altro.

Cosa fare?

Indubbiamente l’ambiente familiare ed educativo in cui siamo cresciuti può averci fatto apprendere il nostro personale modo di rapportarci all’altro, sempre lungo quel continuum passivo-aggressivo. Possono averci insegnato a pretendere le cose o al contrario, a non averne affatto diritto. A volte si prova vergogna a dire apertamente come ci si sente o cosa si pensa, perchè ci hanno fatto sentire sbagliati o non ci hanno abituato sin da piccoli ad esprimerci al meglio, nel rispetto di noi stessi e degli altri.

Ma la buona notizia è che l’assertività è una capacità che può essere appresa, attraverso percorsi psicologici fatti di esercizi ad hoc, mettendosi in gioco attraverso azioni che puntano a far valere i nostri diritti, passando prima attraverso un percorso di rafforzamento della nostra autostima.

Piccoli esercizi per provare ad essere assertivi: